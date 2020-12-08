أبرزها الإختيار2 وهجمة مرتدة ونجيب زاهي زركش.. الخريطة المبدئية لمسلسلات رمضان 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت التحضيرات مبكرًا لمسلسلات الموسم الرمضاني2021 حيث أعلنت أكثر من جهة إنتاجية عن مشاريعها الدرامية المقرر أن تخوض بها الماراثون الرمضاني القادم والذي تدل مؤشراته على أنه سيشهد منافسة شرسة وقوية بين نجوم الدراما.

"بوابة دوت الخليج الفني" ترصد لكم في هذا التقرير أبرز الأعمال التي ستتنافس بموسم دراما رمضان 2021.

الإختيار 2



يستعد النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي لخوض المنافسة الرمضانية لعام 2021 بمسلسل "الاختيار 2″، ويواصل فريق العمل على التصوير.

واختار المخرج بيتر ميمي جميع الفنانين المشاركين في بطولة مسلسل "الاختيار 2" وتم التعاقد علي تقديم الجزء الثانى من العمل بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول في شهر رمضان الماضى.

ويضم المسلسل مجموعة من ألمع النجوم منهم إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل.

الملك أحمس



يستعد الفنان عمرو يوسف لتقديم بطولة مسلسله الجديد "الملك أحمس"، عن قصة كفاح طيبة، وتشاركه البطولة صبا مبارك ، وتدور أحداث المسلسل عن قصة كفاح طيبا ومقاومة أحمس للهكسوس.

دم الغزال وعش الدبابير



وتنتظر النجمة غادة عبدالرازق للسفر للبنان لبدء تصوير مسلسلها الجديد "دم الغزال" الذي تخوض به السباق الرمضاني، والأمر نفسه مع النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد من خلال السفر للبنان لتصوير مسلسل "عش الدبابير".

كوفيد - 25



فاجأ الفنان يوسف الشريف الجمهور مؤخرًا بالتعاقد على مسلسله الجديد "كوفيد-25″، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

بين السما والأرض



تعاقد الفنان هاني سلاامة مؤخرًا على مسلسل "بين السما والأرض"، للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل ، وهو مأخوذ عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ.

بدر البدور



تعاقدت الفنانة روبي على بطولة مسلسل "بدر البدور"، لخوض الموسم الرمضاني المقبل وسيتم الإعلان عن باقي أبطال العمل الفترة المقبلة.

القاهرة كابول



اقترب أبطال مسلسل "القاهرة كابول" على الإنتهاء من تصويره ، وذلك بعدما تم تأجليه من العام الماضي لعرضه في رمضان 2021 ، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم "حنان مطاوع ، نور محمود ، طارق لطفي ، فتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي".

تقاطع طرق



أوشكت الفنانة مني ذكي على الانتهاء من تصوير مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنان محمد ممدوح استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا، وخروجه من رمضان 2020.

نجيب زاهي زركش



بدأ الفنان الكبير يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" ، للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل ، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم أنوشكا وإسلام إبراهيم وآخرين.

هجمة مرتدة



يواصلان النجم أحمد عز وهند صبري تصوير مسلسلهما الرمضاني "هجمة مرتدة"، استعدادًا للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل ، ويتناول المسلسل قصة حديثة من الملفات الوطنية، ويتواجد الطاقم حاليا في صربيا ليعود للقاهرة لتصوير عدة أسابيع لينتهي العمل تماما.

بنت السلطان



تعاقدت الفنانة روچينا مؤخراً على مسلسل "بنت السلطان" ويعد أول بطولة مطلقة لها وذلك بعد تألقها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس".

الملك



حجز الفنان محمد إمام مكانه في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "الملك" وهو من إخراج شيرين عادل.

الطاووس



يستعد النجم جمال سليمان لخوض الموسم الرمضاني أيضًا بمسلسل "الطاووس" والذي تدور أحداثه في طابع تاريخي صعيدي ويبدأ التحضيرات النهائية له خلال الفترة المقبلة.

خالد بن الوليد



يشارك الفنان ياسر جلال في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "خالد بن الوليد" ، والمسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

دهب



تعاقدت الفنانة نيللي كريم على بطولة مسلسل "دهب"، للمنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل.