رانيا محمود ياسين لـ"دوت الخليج الفني": لم يعجبني تبرير محمد حفظي.. ولا أعتقد أن تكريم والدي الآن يسعد أحد"

*لا أريد الهجوم على أحد.. وأشكر الجمهور إنه خرجني من حالة الحداد

*لا اتعمد إثارة الجدل وأرد على الناس احتراماً لهم.. واطلالات الفنانات أصبحت أهم من الفاعليات



أثيرت خلال الأيام الماضية حالة كبيرة من الجدل من قبل الجمهور نتيجة عدم تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين في حفل افتتاح الدورة 42 منمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مما دفع إدارة المهرجان للإعلان عن تكريمه في حفل الختام.

وتواصل "دوت الخليج الفني" مع رانيا ياسين نجلة الفنان الراحل محمود ياسين، لمعرفة رأيها في تكريمه في حفل الختام وهل سيكون ذلك الأمر مُرضيًا لهم ولأسرتهم.

*ما تعليقك على تكريم اسم والدك الفنان الراحل محمود ياسين خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟



في البداية لم يكن يفرق معنا تكريم والدي أو عدم تكريمه في حفل الافتتاح، نظرًا لحالة الحداد التي نمر بها، ولا أعتقد أن تكريمه حاليًا هيسعد حد أوي، كما أن أستاذ محمود حاليًا في دار الحق وفي غنى عن كل متاع الدنيا، هو دلوقتي في مكان أحسن من كده 100مرة، بابايا طول عمره بيتكرم، واحنا كأسرة قولنا ده كتير، احنا لا اتكلمنا في حاجة ولا اعترضنا، احنا في حالة حداد، ولا يفرق معنا التكريمات ولا أي شئ آخر، وأن جمهور السوشيال ميديا والإعلام هم الذين انتفضوا واستائوا كثيرًا نتيجة عدم تكريمه.

* هل حصل محمود ياسين على تكريمات من قبل حسبما أوضح شقيقك عمرو؟



بالفعل والدي رحمه الله تم تكريمه لأكثر من مرة سواء في المهرجانات الدولية، ومن الرؤساء، وأيضًا تم تكريمه مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي في عهد الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنان حسين فهمي، بالإضافة إلى أنه حصل على العديد من الجوائز التقديرية.

*وكيف كان رد فعل الجمهور من عدم تكريم محمود ياسين من قبل القاهرة السينمائي؟



الجمهور شعر بغضب شديد من هذا الأمر، لكن بابا عاش عمره كله متكرم، وختم عمره بتكريم الناس وحبهم ليه والجنازة الشعبية اللي اتعملتله، هو اتكرم من أول يوم اشتغل فيه لحد ما توفاه الله، والذي فرق معانا هو زعل الناس؛ احنا كنا في حالة حداد ومش مركزين، وشكرًا لجمهور الأستاذ محمود ولجمهور أستاذة شهيرة ولجمهور عمرو، فالناس دول حبايبي والسند والداعمين لينا دايمًا، وحبهم للأسرة وللأستاذ شئ يُسعدنا.

* وكيف كان رد فعلك مما قاله محمد حفظي بأن مهرجان الجونة سبق وكرمه ولا يريد التكرار؟



والحقيقة أنا شعرت بغضب شديد من تفسير المنتج محمد حفظي لعدم تكريم والدي وتبريره بكلمه "لن نقلد الجونة"، فلم يعجبني هذا التعليق، وكان من الممكن القول بأي شئ آخر غير ذلك، وليكن على سبيل المثال احنا عندنا هذا العام عدد كبير من الوفيات من نجومنا الرواد ومش عارفين نختار مين ولا مين، فأنت بتقلد الجونة فإيه، انت لو قلدت الجونة بشكل آخر، وإنك تحترم القامات اللي عندك وتؤكد على هذه الفكرة، فهذا شئ لا يعيب للمهرجان.

*وما رأيك في تكريم مهرجان الجونة للنجوم الذين رحلوا هذا العام ؟



ومع احترامي للجونة هم لم يقوموا بعمل تكريم لفنان بعينه، هم فقط قاموا بعمل كليب يرصد وفيات هذا العام من الفنانين، وقاموا بعمل لافتة وفاء لهم، ولم يكن هناك تكريمًا لفنان محدد.

*وما ردك على الانتقادات التي وجهت إليك بأنكِ تعتمدين إثارة الجدل لتسليط الاضواء حولك؟



هذا غير صحيح، فالناس أصبحت تعتقد أنني من أقوم بالجري وراء الإعلام للتحدث في هذا الأمر، أريد أن أوضح أنني أقوم بالرد على كل الناس احترامًا لهم، وهذا ما تعلمته من والدي الراحل.

* وما رأيك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الحالية؟



لا أريد أن انتقد مهرجانًا بعينه، ولكننا لدينا مشاكل عديدة في المهرجانات بشكل عام، فنحن أصبحنا لا نقوم بالبحث عن القيمة الخاصة التي سنخرج منها من وراء المهرجان سواء كان سينمائي أو مسرحي، القصة إن إطلالات الفنانات أصبحت أهم من الفاعليات، وليس شرطًا أن يكون لكل فيلم سجادة حمراء وافتتاح خاص به، ويكون له فساتين خاصة لأن ذلك جعل الموضوع مقتصرًا على الاطلالات بدل الفاعليات.

والسؤال اللي مجنني لماذا أصبحت الإطلالات أهم من الفاعليات، ومن المقصود عن تلك الغلطة؟، هل هذا تقصير من الإعلام لعدم تغطيته الفاعليات بشكل كويس، هل القائمين على المهرجان لا يقدرون على فرض فاعلياتهم بشكل جيد لكي يشعر الجمهور بهذه الفاعليات، أم أن هذا من إلحاح السوشيال ميديا الذين يريدون معرفة الإطلالات التي ارتدتها الفنانات، وأنا لا أريد انتقاد مهرجان القاهرة ولا الجونة، فقط أنتقد ظاهرة موجودة في كل المهرجانات، كما أنني لم أعد أشعر بأي فعاليات مهمة تحدث لأن دائمًا التركيز منصب على ملابس الفنانات، فنحن وصلنا إلى مرحلة كل ما له قيمة أصبح ليس له قيمة، وأنا لا أريد الهجوم على أحد لأن الموضوع لا يفرق معي، وأريد أن أتوجه بالشكر للجمهور لأنهم جعلوني أتكلم وأخرج من حالة الحداد.

*وما هي العيوب التي وجدتيها في حفل إفتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام؟



من وجهة نظري أن حفل الافتتاح لم يُرصد فيه أي شئ يخص السينما المصرية، ولم يظهر فيه نجم من نجوم السينما الإ عندما ظهر وحيد حامد، كما أن عند الافتتاح لم يكن هناك داعي لاستعراض سنة نجوم وأفلام سينما المئة عام، كان من الممكن عمل كليب يضم كل نجوم السينما المصرية مثلما تم عمله للسينما العالمية، فأين الـ ١٠٠ سنة سينما لابد أن تراها عيني يوم افتتاح مهرجان بلدي، فكرة عدم التكرار فكر غريب وغير مفهوم، فلابد هنا من التكرار والتفكير في كيفية استعراض ذلك الأمر بشكل مختلف عما قُدِمَ من قبل.

