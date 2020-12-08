ليلى علوي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. فيديو

خطفت النجمة ليلى علوى الانظار بفاعليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته ال 42 .
وظهرت ليلى علوى مرتدة فستان اسود قصير واعتمدت على المكياج الهادئ وتسريحة الشعر البسيطة .
كان المهرجان قد أصدر بيانا صحفيا يؤكد خلاله على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.
وتابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.
وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.
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