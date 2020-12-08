ياسمين صبري تخطف الأنظار بأناقتها على السجادة الحمراء فى القاهرة السينمائي .. شاهد

وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت ياسمين صبري، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، "انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا".

وأضافت ياسمين صبري "تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات أسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".