وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.
وكتبت ياسمين صبري، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، "انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا".
وأضافت ياسمين صبري "تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات أسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".
وكشفت الفنانة ياسمين صبري، عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها فى برنامج "mbc trending"، "لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض".
وتزوجت ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.
يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.
ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى".
وشارك ياسمين صبري فى بطولة "حكايتى"، الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين صبري تخطف الأنظار بأناقتها على السجادة الحمراء فى القاهرة السينمائي .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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