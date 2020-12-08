نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر #حدث_في_2020 .. تويتر يسلط الضوء على أبرز المحادثات حول الترفيه في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة على مدار العام. ويستعرض تويتر القصص التي قادت المحادثات العامة حول الترفيه في مصر في العام 2002، عبر استخلاص البيانات من الوسوم والحسابات إلى مقاطع الفيديو والصور.

تغريدات طريفة تم إعادة تغريدها بكثرة

بينما واجه العالم أوقاتاً عصيبة وغير مسبوقة في عام 2020، لجأ المغردون في مصر الى المنصة للتخفيف عن أنفسهم من خلال التغريدات والصور المضحكة. في مايلي ومن بعض أبرز التغريدات الطريفة التي أعيد تغريدها:

تغريدة للفنان الكوميدي محمد هنيدي يمزح فيها عن الطقس الحار.

شارك تاز محمد مقطع فيديو لنفسه وهو يغني هاكونا ماتاتا من ديزني.

شاركت أمل أسامة وهبي مقطع فيديو مضحك لمناقشة بين أطفال.

أكثر تغريدات المشاهير حصداً للإعجاب

ارتبطت العديد من تغريدات المشاهير هذا العام بجائحة كوفيد_19، وبينما اتجه بعض المشاهير إلى حث الناس على البقاء بأمان، ركز آخرون على الحفاظ على الإيجابية ورسم الابتسامة على وجوه متابعيهم. وتضمنت تغريدات المشاهير الأكثر حصداً للإعجاب:

الممثل المصري يوسف الشريف ينشر صورة لنفسه في أحد المكاتب.

شارك الفنان المصري أحمد حلمي صورة لنفسه وهو يمزح حول الصيف ويبدو أنه لا يلوح في الأفق بسبب فيروس كورونا.

أرسل لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا رسالة شكر لمتابعيه لدعواتهم ودعمهم بعد تشخيصه بفيروس كورونا.

المحترف التونسي لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي يعلن سلبية مسحة فيروس كورونا.

الممثل الكوميدي محمد هنيدي يحث متابعيه على البقاء في المنزل.

حسابات المشاهير الأسرع نمواً في مصر

شهد هذا العام أيضاً نمواً سريعاً لحسابات المشاهير المصريين على تويتر، حيث تتطلع المجتمعات إليهم للحصول على الدعم والترفيه والفكاهة. فيما يلي بعض الحسابات المصرية الأسرع نمواً لهذا العام من حيث المتابعين.

أبرز حسابات الممثلين:

محمد هنيدي

أحمد حلمي

ياسمين صبري

يوسف الشريف

أمير كرارة

أبرز حسابات المطربين:

عمرو دياب

محمد رمضان

محمد حماقي

بعض أبرز تغريدات الاقتباس في مصر

غرد بعض الناشطين على المنصة بأسئلة مرحة لمتابعيهم حول موضوعات تتعلق بأسلوب الحياة وتلقوا ردوداً وتفاعل من متابعيهم.

شارك المدرب الشخصي حسام شحاتة صورة يسأل فيها "ما الشيء الذي تريد التوقف عنه؟"

وفيما يلي بعض الردود المختارة:

كان رد حنين روس أنه يريد الإقلاع عن التدخين.

وغرّد علي السعيد أنه يريد التوقف عن النسيان.

وأشارت ياسمين أنها تريد السيطرة على العصبية.

غردت مريم مهيني بسؤال عن أبرز ما تقوله "الأم العربية"، حيث شارك الأشخاص الذين انضموا إلى المحادثة بتعليقات مضحكة حول ما تقوله من أمهاتهم

وفيما يلي بعض الردود المختارة:

غرّد حسين الغول بجملة تقولها الكثير من الأمهات لأطفالهن عندما لا يجدون شيئًا: "وإذا قمت ولقيتها؟"

وردت فاطمة بجملة "كله من التليفون".

وقال محمد "أخيرا شفناك".

غرّد محمد أبو عوف بسؤال حول أدنى الدرجات التي حصل عليها المتابعين في المدرسة.

وفيما يلي بعض الردود المختارة:

غرّد ميدو أنه حصل على درجة 1.5 من 15، على الرغم من أن ذاكر جيداً.

ردت بيان بسؤال "هل يحتسب الصفر كدرجة؟"

أشار راز ميدو أنه حصل على 0 في 14 مادة.

الوسوم الأسرع نمواً في مصر

كانت جائحة كوفيد_19 هي الحدث السائد في عام 2020 كما يتضح من أبرز الوسوم في مصر هذا العام والتي تنوعت بين تذكير المجتمع على البقاء بأمان وتحمل المسؤولية خلال الجائحة:

#StayHome

#كلنا_مسؤول

#الكورونا

#الحظر_الكلي

#اقعد_في_بيتك

وللاحتفال بنهاية العام، أطلق تويتر الرمز التعبيري السنوي والذي سيظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية: