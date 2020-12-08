أبرزها شويكار وفؤاد المهندس.. أشهر حالات الطلاق في زمن الفن الجميل تعرف على أسبابها

القاهرة - محمد ابراهيم - في حياة نجومنا الكثير من الأسرار التي لم تكن معلنة، بل كانت في طي الكتمان، منها أسباب الطلاق والانفصال بين نجومنا، حيث تعددت الأسباب وكثرت المبررات ولكن يبقى في النهاية تعدد حالات الطلاق.

شويكار وفؤاد المهندس



قصة حب حقيقية شهدتها كاميرات السينما والمسرح، كانت مسرحية "السكرتير الفني" هي أول لقاء فني بينهما، وخلالها عرض عليها فؤاد الزواج، حين خرج عن نص المسرحية وقال لها أثناء العرض: "تتجوزيني يا بسكويتة"، وكانت تبرز في أدوارهما المشتركة من وحي الحب الحقيقي بينهما، خاصة أنه اعترف بحبه لها ورغبته في الزواج منها في إحدى المسرحيات على خشبة المسرح أمام الجمهور بعد خروجه عن النص، وكأغلب زواج الفنانين انتهى الزواج بعد سنوات بالطلاق بسبب الغيرة الشديدة.

فاتن حمامة وعمر الشريف



من أشهر قصص الحب في السينما المصرية، وبدأت أثناء تصوير فيلم "صراع في الوادي"، في أول لقاء بينهما، وفي الفيلم تجمعهما قصة حب، تحولت إلى قصة حب في الحقيقة.

بعد الفيلم طلبت فاتن الطلاق من زوجها عز الدين ذو الفقار لتتزوج من الشريف، وبعدها جمعتهما ثنائيات سينمائية أخرى، مثل "أيامنا الحلوة"، "صراع في المينا"، "لا أنام"، "سيدة القصر" و"نهر الحب"

وظل عمر الشريف يردد حتى وفاته أنه لم يحب أو يتزوج بعد فاتن حمامة قائلا: "هي المرأة الوحيدة في حياتي وحبي الأول والأخير"، مؤكدًا أن الانفصال سببه بقائه في هوليود ورفضها أن تترك حلمها وعملها في مصر".

ماجدة وإيهاب نافع



في عام 1963 تزوجت الفنانة ماجدة، من الفنان إيهاب نافع، ويعتبر هذا الزواج من أشهر زيجات الوسط الفني، خاصة أنه كان يعمل طيارا قبل أن يتجه إلى التمثيل، وانفصلا بعد إنجاب ابنتهما غادة في 1967.

صباح ورشدي أباظة



تعتبر هذه أغرب زيجات الوسط الفني، خاصة أنها لم تستمر سوى 24 ساعة، فكان رشدي أباظة معروف عنه زيجاته الكثيرة التي تخطت الـ 10 من الوسط وخارجه، وفي الوقت الذي تزوج فيه صباح كان متزوجا أيضًا من الفنانة سامية جمال صديقة صباح.

شادية وعماد حمدي



تزوج عماد حمدي من شادية رغم أنه أكبر منها بأكثر من 20 عامًا، إلا أنها أصرت على إتمام الزيجة رغم رفض عائلتها لها ورغم قلة الإمكانيات أيضًا، فقد تزوجا في حفل عائلي متواضع بدون “زفة” وفي الأشهر الأولى من زواجهما واجه عماد حمدي أزمة مالية شديدة بسبب أموال النفقة الشرعية التي طالبت بها طليقته الفنانة المعتزلة فتحية شريف، حيث بلغت قيمتها آنذاك ألف جنيه.

حاولت شادية مساعدة زوجها في حل تلك الأزمة لكنها لم تفلح، ومن هنا بدأت الأعباء المادية تزداد بين الزوجين الأمر الذي تنبأ لهما جميع المقربين بانفصالهما، لكنهم تحديا الظروف واستمر الحب بين عماد حمدي وشادية حتى مرت تلك الأزمة بسلام.

وبعد مرور تلك الأزمة نشبت خلافات عديدة بينهما بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة، وكانت النهاية في علاقتهما عندما قام حمدي بـ“صفعها” أمام أصدقائهما في إحدى الحفلات، الأمر الذي قررت معه شادية الانفصال رغم محاولات عماد حمدي الرجوع إليها، إلا أنها أصرت على عدم العودة، وطوت تلك الصفحة من حياتها.

مديحة يسري ومحمد فوزي



قصة حب حقيقية ترجمت على شاشة السينما وأثمرت عن الكثير من الأعمال الفنية المميزة والتي تعتبر علامة من علامات السينما، فبعد لقائهما في تنسيق بعض أعمال الإنتاج لأحد الأفلام وزواجهما قاما ببطولة بعض الأفلام الناجحة.

تم الانفصال بين محمد فوزي ومديحة يسري في عام 1959، ومع ذلك لم يذكر فوزي في أي من حواراته ولو لمرة واحدة سبب طلاقة من مديحة، رافضا الدخول إلى هذه المنطقة الخاصة من حياته، مكتفيًا بالقول إنها سيدة عظيمة وأم ابنه وشريكته في النجاح وأن الزواج قسمة ونصيب، وإرادة الله قضت بالتوقف عند هذا الحد.

أما مديحة يسرى فبعد سنوات من رحيل فوزى بدأت تفصح دون الدخول في التفاصيل عن أسباب هذا الطلاق، فقالت لمجلة نصف الدنيا إن سبب الطلاق كان خطأ لم يتمكن فوزي من مواجهتها أو النقاش معها.

عندما سئلت مديحة يسري قبل سنوات من رحيلها عن تجربة زواجها من محمد فوزي قالت إنها كانت أنجح زيجاتها الأربعة، رغم أنها انتهت بالانفصال.

ليلى مراد وأنور وجدي



في كتاب ليلي مراد الذي يعتبر السيرة الذاتية لها وكتبه الأديب صالح مرسي، تروي فيه ليلى كيف تم طلاقها الأول من الفنان أنور وجدي فكشفت ضمن صفحات الكتاب فقال الكاتب “عندما كانت تستعد للذهاب إلى الاستوديو لتصوير أحد أعمالها فوجئت به يصرخ من المطبخ فذهبت لتفقد الأمر وسألته عن سبب ثورته فقال لها وجدي ”البيت مفيهوش كمون يا ست هانم” فأجابت ليلى بهدوء حيث كانت واثقة أن هذا ليس هو السبب الحقيقي لثورته "طيب وفيها إيه يعني يا أنور؟ نبعت نجيب كمون".

فباغتها بقوله "وإيه يعني طب إنتي طالق يا ليلى” وبالفعل خرجت ليلي مراد يومها بهدوء لتقيم في فندق سميراميس، وزاد من حزنها أن أنور أرسل لها ورقة الطلاق في نفس اليوم.

شادية وصلاح ذو الفقار



ارتبط الجمهور بقصة منى وأحمد كما ارتبطوا بقصة حب محبوبته الدلوعة شادية والنجم صلاح ذو الفقار، التي اشتعلت أثناء تصويرهما فيلم "أغلى من حياتي" في العام 1965، الذي التقيا فيه للمرة الثانية بعد فيلم «عيون سهرانة» وبعد طلاق شادية من الفنان عماد حمدي.

توج صلاح وشادية قصة حبهما بالزواج بعد هذا الفيلم، وعاشا حياة سعيدة، وتشاركا معًا بطولة عدد من أنجح الأفلام في مشواريهما، منها: عفريت مراتي، ومراتي مدير عام، وكرامة زوجتي، وغيرها.

وشعرت شادية بالحنين للإنجاب، وحملت وكان هذا الحمل الثالث لها، ومكثت في البيت لا تتحرك حرصًا على هذا الحمل، لكنها فقدت الجنين، ما أثر على نفسيتها بشكل كبير، وعلى حياتها الزوجية، فازدادت الخلافات بين الحبيبين اللذين ارتبط بهما الجمهور، ووقع الطلاق بينهما في العام 1969، وحينها سعى بعض المقربين لإعادة المياه إلى مجاريها حتى لا تنتهي قصة الحب التي كانت مضرب الأمثال في الوسط الفني.

بالفعل نجحت وساطة الأصدقاء في إعادة الزوجين إلى عش الزوجية مرة أخرى، لكن لم يصمد الحب أمام الخلافات التي تجدّدت، فوقع الطلاق بينهما مرة ثانية في العام 1973.

نادية الجندي وعماد حمدي



شهد فيلم "زوجة في الشارع" الذي جمع بين نادية الجندي، وعماد حمدي، على بداية قصة حبهما وتكرر مشهد القبلات 7 مرات لشدة ارتباكها، وبعد الفيلم تزوج الثنائي وبعد الكثير من الخلافات وقع الطلاق بينهما بعد زواج استمر 13 عامًا.

نجوى فؤاد وأحمد رمزي



ومن أبرز حالات الارتباط السريعة في القرن الماضي، زواج الفنانة نجوى فؤاد وأحمد رمزي 18 يومًا، ليعود لأسرته الأولى.

بوسي ونور الشريف



قصة الحب الكلاسيكية التي عشقها الجمهور في أعمالهما الرومانسية وفي حياتهما العادية، زواج استمر عشرات السنوات، كانت هذه الزيجة مثالا للزواج الناجح، ولكن قبل وفاة نور الشريف بسنوات، أعلن انفصاله عن بوسي في خبر صدم كل عشاق ومتابعي السينما، واستمر الانفصال لمدة 9 سنوات، ولكن عندما مرض نور الشريف وقبل وفاته بسنوات قليله عاد إلى بوسي.

هالة فؤاد وأحمد زكي



من القصص التي عشقها الجمهور ولكنها كانت مليئة بالدراما، قصة زواج الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، فبعد قصة الحب الكبيرة التي كانت بينهما لم يستمر الزواج كثيرا وانفصلا بعد إنجاب ابنهما هيثم أحمد زكي، وبعد سنوات قليلة من الانفصال مرت هالة فؤاد بأزمة صحية كبيرة تدهورت حالتها وابتعدت عن الفن وتوفيت في شباب عمرها، وظل أحمد زكي لسنوات بعد وفاتها يتحدث عن حبه الكبير لها وظلمه لها بالطلاق، إلى أن مرض هو الآخر وتوفى.

نعيمة عاكف وحسين فوزي



كان طلاق النجمة الاستعراضية نعيمة عاكف من المخرج حسين فوزى أول طلاق تسجله عدسات الكاميرات ويحضره محرر صحفي من مجلة الكواكب ليسجل أحداثه عند المأذون ويلتقط خلاله الصور للنجمين الكبيرين، لتسجل مجلة الكواكب في عدد نادر صدر بتاريخ 26 أغسطس عام 1958.

ونشر الموضوع وصوره تحت عنوان:" الكواكب تنفرد بتسجيل طلاق نعيمة عاكف وحسين فوزى"، وانفرد محرر المجلة الكاتب الصحفي حسين عثمان بتسجيل هذه اللحظات ونشر صور للزوجين أثناء الطلاق.

وقالت الكواكب أن الخلفات دبت بين الزوجين نعيمة عاكف والمخرج حسين فوزى بعد حياة زوجية سعيدة واستمرت هذه الخلافات لمدة 9 شهور قبل هذا الطلاق وحاول زملائهما التقريب بينهما، وأن الزوجان لم يعلنا للصحافة أسباب هذه الخلافاتت التي قربتهما أكثر من مرة إلى مكتب المأذون ولكنهما تراجعا حتى وقع الطلاق بالفعل.

وردة وبليغ حمدي



بدأت هذه العلاقة الفريدة قبل اللقاء، حين استمعت الفتاة الجزائرية التى لم يتجاوز عمرها 16 عامصا إلى أغنية "تخونوه" من فيلم الوسادة الخالية الذى شاهدته فى إحدى صالات السينما بفرنسا حينما كانت تقيم مع أسرتها هناك.

أعجبتها الأغنية لدرجة جعلتها تتعلق بملحنها دون أن تراه، فتعتزم أن تلقاه إذا سمحت الظروف، وحانت لحظة اللقاء حينما دعيت وردة للحضور إلى مصر، فشعرت بالسعادة لأنها ستلتقى ببليغ ملحن أغنية "تخونوه".

شرارة الحب انطلقت مع اللقاء الأول الذى جمع وردة وبليغ عندما ذهب لتحفيظها أول لحن "يا نخلتين في العلالى" من فيلم "ألمظ وعبده الحامولي"

توجت قصة الحب بالزواج، حيث تم عقد القران فى منزل الفنانة نجوى فؤاد وغنى فيه العندليب الأسمر أغنية "مبروك عليك"، واستمر زواج وردة وبليغ 6 سنوات.وبسبب الغيرة واعتياد وردة على الحياة الأسرية التي لم يعتدها بليغ، وقع الطلاق بينهما.

هدى سلطان وفريد شوقي



تحدثت هدى سلطان فى أحد حواراتها عن هذا اللقاء قائلة: «أثناء إعداد الأضواء وجدت فريد يقترب منى قائلا تشربى حاجة ساقعة؟، فرفضت لأننى كنت صائمة، فرأيت تعبيرات الدهشة فى وجهه، وردد "صائمة؟!"، فتابعت "وبصلي كمان.. غريبة؟!، فرد فريد أبدا.. أبد"».

وبعد هذا الموقف وجدت هدى نفسها تتابع أخبار فريد، وتستمع إلى أحاديث زملائه الفنانين عنه، وتشاهد كل أفلامه، حتى شاركته بطولة أول أفلامها "حكم القوي"، وتطورت العلاقة بينهما، وطلبها للزواج فى اليوم الأخير من تصوير الفيلم، واستمر زواجهما لمدة 1" عامًا، منذ عام 1951 حتى 1969، وأثمر عن ابنتين هما "ناهد، ومها".

أن سبب الطلاق بينهما هو صناعة السينما فى مصر توقفت بسبب الحرب، وهو ما جعل عددًا كبيرًا من الفنانين يسافرون إلى لبنان، إلا أن فريد شوقىو توجه إلى تركيا وأصبح نجم تركيا الأول، وتزايدت الجميلات حوله، فوصلت هذه الأخبار إلى هدى سلطان فى مصر، فسافرت إليه وطلبت منه العودة إلى مصر، فرفض مبررا موقفه بتعاقداته هناك، وعادت هدى إلى مصر وأصرت على الطلاق، ونفى سمير صبرى أن يكون سبب الطلاق ما تردد عن غيرة فريد شوقى من رشدى أباظة عندما شاركته هدى سلطان بطولة فيلم "امرأة فى الطريق".

وتدخل عدد من الأصدقاء لحل الخلافات بين فريد وهدى، وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبدالوهاب، لكنها أصرت على موقفها، وقرر أن ينفذ لها طلبها، خاصةً بعدما هددته برفع دعوى قضائية، لتنتهى العلاقة بدموع الزوجين أثناء إتمام إجراءات الطلاق عام 1969.

سامية جمال ورشدي أباظة



كان الدنجوان رشدى أباظة انفصل لتوه عن زوجته الأمريكية أم ابنته الوحيدة "قسمت"، حين بدأ القدر ينسج أكبر قصة حب فى حياته، ليبدأ أول تقارب بينه وبين الفراشة الجميلة سامية جمال فى إحدى صالات العرض الخاصة بروما، وتكتمل ترتيبات القدر باشتراكهما فى فيلم الرجل الثانى عام 1959، فتشتعل قصة الحب وتكتمل بالزواج فى نفس العام، فتعيد الفراشة الدنجوان إلى حياة الاستقرار لمدة اقتربت من 18 عامًا فى أطول زيجة للدنجوان.

استمر زواج الفراشة والدنجوان لما يقرب من 10 أعوام أخرى، تخللتها بعض الخلافات بسبب تصرفات الدنجوان، وكان حينها يحاول صلح الفراشة، وتدخلت شادية أكثر من مرة لحل الأزمات بين رشدى أباظة وسامية جمال، ولكن انتهت هذه الخلافات بالطلاق عام 1977، وكان رشدى أباظة يؤكد دائما أنه لم يحب فى حياته سوى سامية جمال.

ميرفت أمين وحسين فهمي



جمعهما الجمال والحب والفن الفنانة الشابة الجميلة محط إعجاب كل من يراها وفتى السينما الأرستقراطى الوسيم، "حسين فهمى وميرفت أمين"، اللذان كان زواجهما أحد أشهر الزيجات في الوسط الفني.

إعجاب متبادل شعر به كل منهما نحو الآخر بمجرد أن جمعهما للمرة الأولى فيلم "رغبات ممنوعة"، عام 1972، ثم عملا معًا للمرة الثانية عام 1974 فى فيلم "الإخوة الأعداء".

أحب الجمهور هذا الثنائي الذي جسد مشاعر الحب فى السينما، فتحول هذا الحب إلى واقع وحقيقة أثناء عملهما في فيلم "نغم حياتى" رغم كون الحبيب الوسيم متزوجا وله طفلان.

حاول الحبيبان التغاضى عن هذه المشاعر التى تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974 أثناء تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل"، وصور مخرج الفيلم حلمي رفلة مشهد الزفاف الذي كان ضمن مشاهد الفيلم بنفس فستان وبدلة العرس للزوجين ميرفت وحسين.

اختلفت حياة حسين فهمى بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية، واكتملت سعادة الحبيبين بعد إنجابهما ابنتهما منة الله، كما تخلت ميرفت آمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها.

وتعاون الزوجان فى أعمال عديدة، من أشهرها "رجال لا يعرفون الحب"، "أنقذوا هذه العائلة"، و"آسفة أرفض الطلاق".

استمر زواج ميرفت وحسين 14 عامًا، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات، فالزوج الوسيم يتهم زوجته الجميلة بالانشغال عنه، فيما حاولت الزوجة تقليل عدد أفلامها وأصبحت فى حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء فى التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بين الجميلة والفتى الوسيم بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما "آسفة أرفض الطلاق".

