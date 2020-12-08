"أطيب وأجدع صديق".. هكذا هنأت عبير صبري إدورد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئة صديقها الفنان إدورد بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الثامن من شهر ديسمبر.

ونشرت عبير صورة جمعتهما عبر حسابها بموقع إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنه وانت طيب يا دودو ، اغلي واطيب وأجدع صديق ، سنة حلوة وسعيدة وكلها صحة ورزق وسعادة.

ورد إدورد على تلك التهنئة معلقاً :" ربنا يخليكي حبيبتي ونفضل صحاب طول العمر .. بحبك جدا انتي وايمن".

والجدير ذكره أن آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.

وشارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.