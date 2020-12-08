مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر.. صور

تصدر الفنان مصطفي شعبان ترند تويتر بعد ظهوره بلوك شبابي بشكل غير تقليدي، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير ، خاصة أنه ظهر بشكل مفاجأة لكل الفئات العمرية

ويسعد مصطفي شعبان لتصوير مسلسله الجديد عش الدبابير والذي يدخل به السباق الرمضاني 2021.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.

وأعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021 الذي يشارك فية مصطفي شعبان.