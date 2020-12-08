150 فنانا من الأوبرا يحتفلون بالكريسماس وأعياد الميلاد في القاهرة والإسكندرية

أعدت دار الاوبرا المصرية برنامجا فنيا متميزا أحتفالا بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد حيث استعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي ببرنامج فني متميز إحتفالا بهذة المناسبة بمشاركة أكثر من 150 فنان من فرق كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد فرج و تحت إشراف المدير الفني و القائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي ، بالإضافة إلى فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وذلك فى الثامنة مساء الخميس ١٠ ديسمبر علي مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ومساء الاحد والاثنين ١٤،١٣ ديسمبر علي المسرح الكبير.

صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وأضاف ان احتفالات الكريسماس تعد من المناسبات الراسخة التى تحرص الاوبرا على تقديمها سنويا في هذا التوقيت وتحمل في مضمونها رسالة سلام وتسامح ومحبه الى العالم بلغة الموسيقي التى يتحدثها كل شعوب الارض.

واشار مجدي صابر، الى المظاهر الاحتفالية التى تنفذها الاوبرا بداية من الساحات الخارجية التى تتزين باشجار الكريسماس وأعياد الميلاد والاضاءات الداخلية والخارجية التى تمثل أنوار العام الجديد وأكد انه على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا الا ان مصر تظل هي منارة الفن والابداع التى تضئ العالم بثقافتها وفنونها مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الجمهور .

ومن جانبها قالت الدكتورة ايمان مصطفي المدير الفني لفرقة اوبرا القاهرة انها وضعت رؤية فنية جديدة للاحتفال هذا العام من أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة بجانب استخدام وتوظيف التكنولوجيا وشاشات العرض كما يكتمل المشهد الفني في الحفلات ليعود التعاون بعد أكثر من 20 عاما بين فرقة الاوبرا والاوركسترا السيمفونيحيث كان المعتاد تقديمه مع الاوركسترا والكورال الاحتفالي وينضم اليهما كورال الاكابيلا واللوحات الاستعراضية لفرقة بالية اوبرا القاهرة التى تم تصميمها خصيصا علي كلمات وموسيقي اغاني اعياد الميلاد

وتابعت، أن حفلات الكريسماس تتضمن باقة من اشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تقدم لأول مرة بتوزيعات جديدة قام بإعدادها كل من أمير عوض ، أسامة علي وعماد عادل منها ( الليلة الهادئة، النعمة الرائعة ، صلاة الرب ، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء ، الليلة المقدسة، هل تسمع ما اسمعه ، ١٢ يوم فى الكريسماس ، مزيج عيد الميلاد ، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة ، رنين الجرس الرائع و كل ما اريده من عيد الميلاد هو انت) وغيرها.

أداء نجوم فرقة اوبرا القاهرة، لكلًا من: ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، جالا الحديدي، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، هشام الجندي، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، اسامة علي ، نورستا المرغني ، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق ، سلمي الجبالي وصمم الديكور محمود حجاج والتنفيذ بورش دار الاوبرا المصرية تحت اشراف المهندس محمد عبد الحميد وصمم الاضاءة ياسر شعلان ورضا ابراهيم والجرافيك عبد المنعم المصري و مروة رضا وهندسة الصوت محمود عبد اللطيف واسامة فوزي الاخراج عبد الله سعد.