حصاد 2020: نجوم رزقوا بالأطفال هذا العام بينهم فنانتين أنجبتا توائم

حصاد عام 2020 الفني حمل بشائر للعديد من أشهر النجوم العرب الذين رزقوا بالأطفال وانضم بالتالي لعائلتهم فرد جديد، منهم من تنعمّ بالأمومة او الأبوة للمرة الأولى، ومنهم من كرر هذه التجربة مرة جديدة وبينهم محمد عادل امام وميريام فارس ويسرا اللوزي ودنيا بطمة وصابر الرباعي وانجي وجدان وغيرهم، فيما أنجبت كل من جومانة مراد وايميه صياح توائم.

ومع مشارفة العام الحالي على الإنتهاء، رصدنا لكم في حصاد 2020 ابرز النجوم الذين رزقوا بالأطفال:

ميريام فارس أماً للمرة الثانية

الفنانة ميريام فارس فاجأت الجمهور قبل اشهر قليلة بالإعلان عن انجابها مولودها الثاني الذي أطلقت عليه اسم دايف وذلك بعدما تكتمت عن فترة حملها، ونشرت حينها صورة يد مولودها وكتبت تاريخ ميلاده: "20 -10 2020"، معلّقة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

دنيا بطمة ترزق بطفلتها الثانية

في اكتوبر 2020، رزقت الفنانة المغربية دنيا بطمة بطفلتها الثانية، وأعلن زوجها المنتج محمد الترك، الخبر عبر انستغرام قائلاً:" الحمد الله حمداً كثر، اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القمر.. جانا اليوم أحلى خبر بوصول أميرتي كأنها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر".

انجي وجدان ترزق بطفلتها الثانية

الفنانة إنجي وجدان فاجأت الجمهور بنبأ ولادتها بعدما تكتمت عن فترة حملها ونشرت صورة لها من المستشفى مع ابنتها الاولى وزوجها بعد لحظات من الولادة، وكشفت عن إسم مولودتها "نازلي"، وقالت في تعليقها على الصورة على انستقرام:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها".

محمد امام يجدد أبوته للمرة الثانية

في شهر اغسطس الماضي، رُزق الفنان محمد إمام بطفلته الثانية التي أطلق عليها اسم "قسمت"، وأعلن الخبر عبر حسابه على "إنستغرام" وقال:"وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى... عمري ماكنت اتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة... يلا دلعوها بقى... ودلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع... ربنا يحفظ جميع أطفالنا".

ريم السعيدي أماً للمرة الثانية

عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي وزوجها الاعلامي اللبناني وسام بريدي استقبلا هذا العام مولودتهما الثانية في احد المستشفيات في ايطاليا، ونشر وسام بريدي صورة لزوجته عقب انجابها ورحب بالطفلة قائلا "أهلاً وسهلاً بكِ آيا صوفيا في عالمنا 14_1_2020".

آسر ياسين يرزق بطفله الثالث

الفنان المصري آسر ياسين استقبل مولوده الثالث الذي أسماه "زين" ولم يعلن الخبر الا حينما وجه شكراً لفريق عمل مسلسل "بـ100 وش" على تهنئتهم له بمولوده وعلق قائلًا: "العصابة وهي بتهنينا على المولود الجديد زين"، ولدى آسر ياسين طفلين آخرين هما طاهر وأمين.

جومانة مراد تنجب توأماً

الفنانة السورية جومانة مراد أعلنت قبل حوالي اشهر قليلة لبرنامج The Insider بالعربي خبر ولادتها لتوأمها "صبي وفتاة" وذلك بعد اخفائها لأشهر خبر حملها عن الجميع، وأطلقت جومانة مراد على توأمها اسميّ "علي وديانا"، مع الإشارة الى أن جومانة كانت قد رزقت بطفلها الأول "محمد" قبل حوالي عامين.

إيميه صياح تنجب توأماً

الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح زفت قبل أشهر خبر ولادتها لتوأم عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن سعادتها بانها اصبحت أما للمرة الأولى فعلقت حينها قائلة: "صلينا من أجل معجزة واحدة والله أعطانا اثنين، في يوم مبارك، 12-01-2020.

وكشفت إيميه صياح عن اسمي طفليها وهم كيلي ماريا، وثيو شربل "Theo-Charbel & Kelly-Maria ".

الفنانة جنات ترزق بطفلتها الثانية

في شهر اغسطس الفائت، رزقت الفنانة المغربية جنات بمولودتها الثانية من زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وأطلقت عليها اسم "جوليا".

كريم محمود عبد العزيز يستقبل طفلته الثالثة

في ابريل الماضي، أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، نجل الراحل محمود عبدالعزيز، استقباله طفلته الثالثة، والتي أطلق عليها اسم "حبيبة"، وكشف كريم أن هذا الاسم هو المفضل لوالده الراحل، مع الإشارة بأن لدى كريم محمود عبدالعزيز، ابنتين هما كندة وخديجة.

صابر الرباعي يرزق بإبنته "شابة"

الفنان التونسي صابر الرباعي، استقبل في شهر مايو الماضي، مولودة جديدة وأطلق عليها اسم شابة وهي الخامسة للرباعي الذي لديه ابنين من زوجته الأولى وهما إسلام وصفاء، ومثلهما من زوجته الحالية أمير وجود.

يسرا اللوزي أما للمرة الثانية

الفنانة المصرية يسرا اللوزي ضمت لعائلتها الصغيرة مؤخراً ابنتها الثانية "نادية" ونشرت صورة لقدم طفلتها حينها وعلقت قائلة: " وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت أم البنات، شكراً لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

وينضم للقائمة العديد من الفنانين الذين أنجبوا هذا العام وبينهم لارا اسكندر التي رزقت بطفلة اطلقت عليها اسم " كاي "، والفنانة اللبنانية نينا عبدالملك انجبت مولودا ذكرا من زوجها الإعلامي السوري حسان الشيخ، كما رزق الفنان يزن السيد بإبنه الثاني "آدم" من زوجته لمى الرهونجي.