فيديو درة تكشف سر بكائها في حفل زفافها:"تذكرت والدي الراحل ووالدتي"

الفنانة درة تحدثت عن الضجة التي صاحب حفل زفافها الشهر الماضي من هاني سعد، وردت على الانتقادات والهجوم، وكذلك كشفت كواليس من حفل الزفاف وسر بكائها في الحفل.

درة تعلق على ضجة زواجها من هاني سعد

وعلقت الفنانة درة على ضجة زواجها الشهر الماضي من هاني سعد، وقالت في تصريحات لها مع إذاعة "موزاييك" التونسية، إنها فوجئت بالضجة التي أثيرت حول زواجها والانتقادات على مواقع التواصل، والتي قالت إن ورائها بعض الأشخاص الذين لا يحبون الخير للناس وقلوبهم تحمل شر، وأبدت استغرابها من الأمر خاصة إنها لم تفعل شيئاً يخالف القانون أو الدين، وتزوجت بعد قصة حب مثل بقية الناس ولم تخطيء في شيء ولا يوجد شيء يقال.

وقالت الفنانة درة إنها ستقاضي بعض الشخصيات التي وجهت لها اتهامات بعد حفل زفافها، وتحدثت عن ضرورة احترام الحياة الخاصة للناس واختياراتهم حتى لو كانت خطأ، وأضافت إنها تزوجت من رجل مطلق، ولم تكن زوجة ثانية، ولا تفضل الحديث عن الحياة الخاصة لها أو للآخرين، وقالت إن كل شخص يحق له أن يختار حياته الشخصية بدون أن يأخذ رأي الجميع بها، وطلبت من الجمهور عدم تبني آراء وهجوم بدون معرفة الظروف وجميع تفاصيل الأمر.

درة تكشف سر بكائها في حفل زفافها

وكشفت درة عن بعض كواليس حفل زفافها، وقالت إن سبب بكائها في حفل الزفاف هو غياب والدتها المتواجدة في تونس، ولم تستطع الحضور بسبب أزمة كورونا، وكذلك تذكرها وفاة والدها والذي تمنت أن يكون موجوداً في الحفل، وأضافت إنها شعرت بمزيج من الحزن والفرح لذلك لم تتمالك دموعها، وأكدت إن والدتها بخير ولكنها كانت تخشى عليها بسبب الهجوم على حفل الزفاف ولأنها تعاني من متاعب بالقلب، ولأنها كانت متأثرة من قبلها لعدم استطاعتها حضور الحفل.

درة ترد على انتقادات مسلسل "إلا أنا"

وكانت درة قد قدمت مؤخراً قصة في مسلسل "إلا أنا" بعنوان "من أول السطر"، والتي تعتبر أول أعمالها بعد الزواج، ونشرت رسالة حول دورها في المسلسل والانتقادات التي تعرضت لها وقالت:" اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل "أول السطر" من سلسلة "إلا أنا" أتمنّى أن تعجبكم، وشكرا لكل زملائي والقائمين على العمل خلف وأمام الكاميرا ولكل الذين أشادو بالمسلسل وأهنئهم على نسبة المشاهدة العالية التي حققناها، وكل الأسف للذين لم يعجبهم المسلسل كقصة أو أدائي فيه، أنا حاولت أن أقدم شخصية سلمى كما تخيلتها وحسيتها وفقا لرؤيا المخرج والمؤلفة وأن أقدم شيئا مختلفا ولكن قد أكون توفقت أو لم أوفّق هذه المرّة كما يرى البعض ورغم قسوة بعض التعليقات او ربما عدم فهم البعض الآخر لطبيعة الشخصية، وأوعد محبّيني أن أقدّم الأفضل في المرة القادمة".