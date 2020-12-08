صور أول ظهور لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة وياسمين صبري تتألق على السجادة الحمراء

رانيا يوسف وياسمين صبري وعدد من النجوم تواجدوا اليوم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في فعاليات اليوم السابع من المهرجان.

رانيا يوسف في أول ظهور بمهرجان القاهرة

وتواجدت الفنانة رانيا يوسف لأول مرة في فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد غيابها المفاجيء عن حفل افتتاح الدورة 42 من المهرجان الأربعاء الماضي، وخطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار والكاميرات في ظهورها الأول بالمهرجان اليوم، واستعرضت إطلالتها الجديدة والجريئة.

ولاقت إطلالة رانيا يوسف كالعادة لتفاعل وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتها المعهودة في اختيار إطلالاتها على السجادة الحمراء، وكذلك بسبب ظهورها الأول في المهرجان بعد التساؤلات حول سر غيابها عن حفل الافتتاح، والذي يبدو إنه بسبب انشغالها بتصوير دورها في مسلسل "اللعبة 2"، ونشرت رانيا يوسف اليوم كواليس جلسة تصوير جديدة وجريئة لها أيضاً، قبل لحظات من مشاركتها في حفل الافتتاح.

ياسمين صبري تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة

وخطفت أيضاً الفنانة ياسمين صبري الأنظار في فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في ظهورها الأول في الفعاليات وعلى السجادة الحمراء بعد حفل الافتتاح، وظهرت مجدداً بإطلالة باللون الأسود، واعتمدت هذه المرة على أجواء كلاسيكية في اختيار إطلالتها، والتي لاقت بها اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف وياسمين صبري في مهرجان القاهرة

وشغلت رانيا يوسف وياسمين صبري الجمهور طوال الفترة الماضية بسبب مشاركتهما في مهرجان الجونة، وظهرت الأولى بأكثر من إطلالة جريئة في المهرجان بالإضافة إلى ظهورها في حفل ختام المهرجان مع ابنتها والتي ارتدت فستان والدتها المثير للأزمة في مهرجان القاهرة العام الماضي، والذي عرف بفستان "البطانة"، وكذلك أثارت ياسمين صبري الجدل بسبب تصريحاتها في فعاليات المهرجان والتي عرضتها لهجوم خاصة تصريحاتها حول قضايا المرأة وكذلك تصريحها الشهير حول فيروس كورونا.