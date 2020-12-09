مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

خطف عدد من نجوم الفن الأنظار فى عروض الافلام المختلفة ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال 42
وكان من ابرز افلام اليوم السادس الذي شهد اقبال كبير فيلم "عنها"
ورغم برودة الجو، إلا ان هناك 3 إطلالات بالقصير والمكشوف ظهرت بها الفنانات
وظهرت الفنانة جميلة عوض، مرتدية فستان قصيرن بينما الفنانة بسنت شوقى ظهرت مع خطيبها الفنان محمد فراج مرتدية فستان قصير عليه رداء شفاف.
وصدّرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أزمة جديدة داخل عرض الفيلم المصري "عنها" المشارك بالمسابقة الدولية، وأصدرت تعليماتها بحجز أكثر من 19 صفا بالقاعة بمجموع أكثر من 100 مقعد، وعدم السماح لأى شخص بالجلوس فيها وهو ما أثار حفيظة الحضور.
كان المهرجان قد أصدر بيانا صحفيا يؤكد خلاله على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.
وتابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.
ويلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.
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