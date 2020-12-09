مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

خطف عدد من نجوم الفن الأنظار فى عروض الافلام المختلفة ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال 42

وكان من ابرز افلام اليوم السادس الذي شهد اقبال كبير فيلم "عنها"

ورغم برودة الجو، إلا ان هناك 3 إطلالات بالقصير والمكشوف ظهرت بها الفنانات

وظهرت الفنانة جميلة عوض، مرتدية فستان قصيرن بينما الفنانة بسنت شوقى ظهرت مع خطيبها الفنان محمد فراج مرتدية فستان قصير عليه رداء شفاف.