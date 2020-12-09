بطانة منه فيه .. ملاحظات على فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لأول مرة ، وظهرت مرتيدة فستان باللون الاخضر، واعتمدت في إطلالتها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ. فوجئ حضور عرض الفيلم المصري "عنها" بالفنانة رانيا يوسف وهي تبحث عن كرسي تجلس عليه لمشاهدة العرض الخاص للفيلم الذي يقام حاليا.

ويرصد، دوت الخليج، فيما يلي 5 ملاجظات على فستان رانيا يوسف.

1- ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان محتشم في أولى إطلالاتها بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها.

2- لم تعتمد رانيا يوسف، على الظهور بجزء شفاف أو مفتوح، مثلما أثارت الجدل من قبل في فستان البطانة، وأتت بفستان بطانته جزء لا يتجزأ منه.

3- لم ترتدي رانيا يوسف فستانًا ضيقًا وأعتمدت على الظهور بفستان واسع وفتفاض.

4- تداركت رانيا يوسف، الانقادات التي وجهت لفستانها السابق في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي كان مفتوح الصدر.

5- تصميم فستان رانيا يوسف، الأخير في القاهرة السينمائي، يميل للكلاسيكية، ويشبه صيحات الحقبة الأخيرة من القرن الماضي.