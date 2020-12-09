هذه الأغنية تحتل مركزا بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت اليوتيوبرأصالة المالح أغنية جديدة بعنوان (صدفة نتلاقى)، والتي تعتبرالأغنية الثانية خلال عام 2020 بعد إطلاق أغنية ( طول ما إحنا سوا).

الأغنية احتلت مركزا بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب وحققت منذ طرحها في 3 دسيمبر الجاري أكثر من 13 مليون مشاهدة.

كما لاقت الأغنية تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية.