فرقة الأوبرا تشارك في احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي ببرنامج فني متميز في احتفالات أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد

ويشارك في البرنامج أكثر من 150 فنان من فرق كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد فرج وتحت إشراف المدير الفني و القائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي.

كمتا تشارك فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وذلك فى الثامنة مساء الخميس ١٠ ديسمبر علي مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية )ومساء الاحد والاثنين ١٤،١٣ ديسمبر علي المسرح الكبير.