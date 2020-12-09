بعد اتهام مخرجه بالتحرش.. القاهرة السينمائي يلغي المؤتمر الصحفي لفيلم «عنها»

ألغت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها"، والذى كان مقررًا أن يقام مساء اليوم الأربعاء؛ بعد عرضه ضمن المسابقة الدولية واتهام مخرجه بالتحرش.

وكانت ادارة المهرجان قد صدّرت أزمة جديدة داخل عرض الفيلم المصري "عنها"، وأصدرت تعليماتها بحجز أكثر من 19 صفًا بالقاعة بمجموع أكثر من 130 مقعدًا، وعدم السماح لأى شخص بالجلوس فيها وهو ما أثار حفيظة الحضور.

وأصدر المهرجان بيانًا صحفيًا يؤكد خلاله احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.

وأوضح في بيانه، أنه تابع على مدار الساعات الماضية، باهتمام ، ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءًا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.