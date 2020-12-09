في ذكرى رحيل كرم مطاوع .. انفصل عن زوجته قبل وفاته بشهر

تحل اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذي ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عنه عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان، وكشفت نجلته الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل وفاة الراحل فى إحدى اللقاءات التليفزيونية.

ولا يعرف كثيرون أن كرم مطاوع أب لـ 3 أبناء، وأن حنان مطاوع ليست ابنته الوحيدة، حيث سبق أن أنجب من زوجته الأولى الدكتورة الإيطالية ميريث فالجوم أو مارجريتا، ابنين هما عادل وكريم.

وكان كرم مطاوع تعرف عليها أثناء منحة في روما وتم الزواج بينهما في أثناء زيارة لهما لمصر عام 1962، قبل أن يعودا إلى روما لاستكمال الدراسة، وانفصلا بعد سنوات، وسافرت إلى بلدها بصحبة ابنيها.

الزيجة الثانية لـ كرم مطاوع كانت من الفنانة القديرة سهير المرشدي، والتي كانت طالبة لديه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنجبت له ابنته الفنانة حنان مطاوع، واستمر زواجهما 20 عاما.

الفنان الراحل كرم مطاوع تزوج، للمرة الثالثة والأخيرة، لفترة قصيرة من الإعلامية والمذيعة ماجدة عاصم، والدة المذيع الشاب الراحل عمرو سمير، وذلك قبل عام واحد من وفاته.

وبعد زواجهما بفترة قصيرة، علم كرم مطاوع إصابته بالسرطان وعلى الفور انفصل عنها وسافر لتلقى العلاج في الخارج، وبعد شهر تقريبا وافته المنية.