أنا مش نجيب ساويرس.. رجل الأعمال يعلق على أغنية عنه

نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع الدوينات القصيرة تويتر، ليعلق بها على أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" للمطرب محمد قماح، والتي طرحها في شهر نوفمبر الماضي.

ونشر نجيب ساويرس، رابط الأغنية في تغريدة عبر حسابه على تويتر، وعلّق: «ناس كتيرة بعتولي الأغنية على أساس إني مفروض أزعل من المغني.. لكن الحقيقة هو كان راقي وفي غاية الأدب واستأذني».

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جدير بالذكر أن كليب أغنية محمد قماح الجديدة بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، تم تصويره في مدينة الشيخ زايد، وهو من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكي وإنتاج محمد قماح وباسم عبدالمنعم.