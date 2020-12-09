نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طلقات في الظهر: ذكرى مرور 40 عاما على مقتل جون لينون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ 40 عاما في 8 ديسمبر عام 1980 قتل بالقرب من منزله في نيويورك المؤلف الموسيقي المشهور عالميا، جون لينون.

واستهدفه أحد معجبيه، مارك تشابمان، الذي أطلق على ظهره 5 طلقات أصابت زعيم فرقة "بيتلز " 4 طلقات منها. ظلت دوافع، تشابمان، مجهولة إلى الآن، واعترف لاحقا بأنه أراد من خلال قتل الموسيقي نيل الثقة بالنفس.

وبدلا من الفرار من مكان االجريمة وقف، تشابمان بارد الأعصاب تماما يقرأ رواية الكاتب سالينجر"في حقل القمح على حافة الهوة". وأصدرت المحكمة بحق قاتل جون لينون حكما بالسجن مدى الحياة. ولديه الحق بموجب قوانين ولاية نيويورك برفع طلب إطلاق سراحه بعد قضاء 20 عاما وراء القضبان.

وكانت اللجنة الخاصة تنظر أكثر من مرة في طلبات قدمها المجرم. لكنها ترفض إرضاء طلبه، بما في ذلك الطلب الـ11 الذي رفعه إليها في 20 أغسطس الماضي.