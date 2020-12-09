رومانسية درة وزوجها هاني سعد في أول ظهور معاً على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة..بالصور

درة وزوجها هاني سعد خطفا الأنظار الليلة في فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورهما الأول سوياً على السجادة الحمراء.

رومانسية درة وزوجها في مهرجان القاهرة

وخطفت درة الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بفعاليات اليوم السابع من المهرجان، بعد ظهورها مع زوجها هاني سعد على السجادة الحمراء، وظهر الثنائي بإطلالة باللون الأسود، وتداول الجمهور عدة مقاطع فيديو وصور من تواجدهما الأول على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة بعد زواجهما، وذلك بعد ظهور درة بمفردها في حفل الافتتاح.

درة تتحدث عن كواليس زواجها

وجاء ظهور درة مع زوجها هاني سعد في مهرجان القاهرة، بعد ما يقارب شهر من زواجهما، وبعد أن كشفت درة عدة أسرار جديدة عن زواجها والجدل الذي صاحبه، وقالت درة في تصريحات لها مع إذاعة "موزاييك" التونسية، إنها فوجئت بالضجة التي أثيرت حول زواجها والانتقادات على مواقع التواصل، والتي قالت إن ورائها بعض الأشخاص الذين لا يحبون الخير للناس وقلوبهم تحمل شر، وأبدت استغرابها من الأمر خاصة إنها لم تفعل شيئاً يخالف القانون أو الدين، وتزوجت بعد قصة حب مثل بقية الناس ولم تخطيء في شيء ولا يوجد شيء يقال.

درة تكشف سر بكاءها في حفل زفافها

وقالت درة إن سبب بكائها في حفل الزفاف هو غياب والدتها المتواجدة في تونس، ولم تستطع الحضور بسبب أزمة كورونا، وكذلك تذكرها وفاة والدها والذي تمنت أن يكون موجوداً في الحفل، وأضافت إنها شعرت بمزيج من الحزن والفرح لذلك لم تتمالك دموعها، وأكدت إن والدتها بخير ولكنها كانت تخشى عليها بسبب الهجوم على حفل الزفاف ولأنها تعاني من متاعب بالقلب، ولأنها كانت متأثرة من قبلها لعدم استطاعتها حضور الحفل.

وكانت درة قد قدمت مؤخراً قصة في مسلسل "إلا أنا" بعنوان "من أول السطر"، والتي تعتبر أول أعمالها بعد الزواج، واستعادت نشاطها الفني في الفترة الأخيرة بعد الزواج، ومن المقرر ان تبدأ تصوير فيلم جديد لها هذا الشهر بعنوان "الكاهن"