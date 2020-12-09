لا تقف متفرجًا.. حنان ترك توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة حنان ترك، رسالة جديدة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتتفاعل بها مع متابعيها في صباح هذا اليوم.

وكتبت حنان ترك "‏حين لا تحب المكان استبدله، حين يؤذيك الأشخاص غادرهم.. حين تمل ابتكر فكرة جديدة، حين تُحبَط اقرأ بشغف، المهم في الحياة ألاَّ تقف متفرجًا".

وكانت الفنانة المعتزلة حنان ترك، حذرت جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وغردت حنان ترك، عبر حسابها على تويتر،: “ للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجار توثيقها إن شاء الله”.

يذكر أن آخر أفلام حنان ترك، كان فيلم "المصلحة" مع النجم احمد عز، ولعبت خلاله دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.

وكانت وفاة زميلها علاء ولي الدين في عام 2003، حدثًا جللا في حياتها، حيث كانت تشاركه آخر أفلامه الذي لم يكتمل «عربي تعريفة»، وظلت في صراع مع نفسها لشهور طويلة، وكانت تفكر طوال الوقت فيه كيف كان معها في لحظة وكيف رحل هكذا دون أي أسباب، وظلت في حيرة من أمرها حتى اتخذت قرار الاعتزال الأول وارتدت الحجاب في عام 2006 و بعد عام واحد.

عادت «حنان» مجددًا للفن، لتلعب بطولة مسلسل « أولاد الشوارع »، وهو أول مسلسلاتها وهي مرتدية الحجاب. في أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني وذلك من خلال اتصال هاتفي مع برنامج أنا والعسل بعدما قدمت مسلسل أخت تريز رمضان. والذي أشارت فيه إلى أنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها، وأنها تتمنى اعتزال الفن، بأسبوعِ واحد، هاتفته خلال حلقة من البرنامج، وكان يستضيف خلالها سمية الخشاب، وأعلنت خلالها اعتزال الفن بشكلِ لا رجعة فيه، وقالت إنها توصلت لذلك القرار بعد استماعها إلى حوارها مع نيشان.

وفي رمضان 2018 عادت بمسلسل كرتوني إذاعي جديد حمل اسم “صدق رسول الله”، ذو طابع ديني، ويدور حول شرح الأحاديث النبوية».مجسدة دور "أم الطفل حمزة " الذي يقابل الإمام البخاري موضحة أنها اتخذت قرارًا باعتزالها التمثيل، وليس الفن، وأنها لم تقل اعتزلت الكرتون.

حين لا تحب المكان استبدله، ..