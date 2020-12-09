في ذكرى رحيل كرم مطاوع .. قصة صراعه المأساوية مع السرطان

تحل اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع، الذي ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عنه عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان، وكشفت نجلته الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل وفاة الراحل فى أحد اللقاءات التليفزيونية.
وأكدت أن والدها دخل المستشفى قبل وفاته بفترة وكان يعاني من مرض السرطان، وكان من المقرر أن يسافر إلى فرنسا لتقلي العلاج إلا أن القدر لم يمهله.
وتابعت حنان أنها اعتذرت فى هذه الفترة عن عدم دخول الامتحانات الجامعية حتى ترافق والدها فى السفر، خاصة أنه كان منفصلًا عن والدتها.
وظهرت موهبة التمثيل لدى مطاوع منذ طفولته فكان يقوم بتقليد أفراد عائلته ويتابع العروض المسرحية التي كانت يقدمها طلاب مدرسته وعلى الرغم من التحاقه بكلية الحقوق إلا أنه لم يستطع الابتعاد عن التمثيل وأدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وانتظم في دراسته بجانب دراسة مواد الحقوق حتى تخرج في نفس عام تخرجه في كلية الحقوق.
وذاع صيت مطاوع بعد عودته من إيطاليا عام 1964 التي استمر بها في بعثة تعليمية لمدة 5 سنوات وفي عام 1970 وعندما فكر المخرج يوسف شاهين في تحويل قصة الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي (الأرض) إلى فيلم سينمائي استعان شاهين بالفنان الشاب المتقد بالذكاء والحيوية كرم مطاوع.
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