ريس ويذرسبون تهنئ متابعيها بالكريسماس على طريقتها الخاصة

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قامت النجمة ريس ويذرسبون بنشر صورة لها تجمعها بابنتها التي اشترهت بالشبه الكبير فيما بينهما، هنأت من خلالها متابعيها بفترة اعياد الكريسماس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي ظهرت بها ريس الى جانب ابنتها، وكانتا ترتديان ملابس شتوية مزينة بزينة الكريسماس.

وكانت النجمة ريس ويذرسبون قد احتلفت بنجاح أحدث اعمالها التليفزيونية الذي طرح بعنوان "زا مورنينج شو" وكانت واحدة من منتجوه.

