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جيرمي رينر يظهر في لقطات جديدة من تصوير مشاهد Hawkeye

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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قام النجم جيرمي رينر بنشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور انتسجرام، كان من موقع تصوير مشاهد مسلسله المرتقب "هوك أي".
ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهر بها جيرمي، وكان برفقة مجموعة من عشاق عالم مارفل متنكرين في ازياء ابطال مارفل الخارقون.
ويشارك في بطولة المسلسل النجمة الشابة هايلي ستنفيلد التي ستجسد شخصية "هوك أي"، خلفا لجيرمي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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