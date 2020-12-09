جيرمي رينر يظهر في لقطات جديدة من تصوير مشاهد Hawkeye

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قام النجم جيرمي رينر بنشر صورة له عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور انتسجرام، كان من موقع تصوير مشاهد مسلسله المرتقب "هوك أي".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهر بها جيرمي، وكان برفقة مجموعة من عشاق عالم مارفل متنكرين في ازياء ابطال مارفل الخارقون.

ويشارك في بطولة المسلسل النجمة الشابة هايلي ستنفيلد التي ستجسد شخصية "هوك أي"، خلفا لجيرمي.

