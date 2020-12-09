ماثيو ماكونهي يظهر في شوارع لوس أنجلوس خلال تصويره لإعلان تجاري

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ظهر النجم ماثيو ماكونهي في شوارع مدينة لوس أنجلوس خلال تصويره لمشاهد إعلان تجاري جديد لأحد شركات الوجبات الغذائية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهر بها ماثيو، حيث كان يصور اعلان تجاري لمنتجات دوريتوس الغذائية.

وظهر ماثيو مرتديا لكمامات واقية ضمن اجراءات الوقاية ضد كورونا التي تفرضها قوانين هوليوود خلال تصوير الاعمال الفنية.

