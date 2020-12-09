بن أفليك يفقد الكثير من الوزن في إطلالة جديدة صادمة

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ظهر النجم بن أفيلك في لقطات حديثة له، بإطلالة صادمة ظهر خلالها فاقدا للكثير من الوزن، ونقلتها صحيفة ديلي ميل.

ووفقا للصحيفة فإن أفليك، يستعد لدور سينمائي جديد يتطلب به ان يفقد هذا القدر من الوزن، بعد أن كان قد اكتسب الكثير من الوزن خلال تقديمه لأفلام باتمان.

ومن المقرر ان يعود أفيلك للظهور من جديد في شخصية الوطواط عبر النسخة المعاد تعديلها من فيلم عصبة العدالة.

