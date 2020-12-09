نجيب ساويرس يعلق على أغنية عنه للمطرب محمد قماح

نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع الدوينات القصيرة تويتر، ليعلق بها على أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" للمطرب محمد قماح، والتي طرحها في شهر نوفمبر الماضي.

ونشر نجيب ساويرس، رابط الأغنية في تغريدة عبر حسابه على تويتر، وعلّق: «ناس كتيرة بعتولي الأغنية على أساس إني مفروض أزعل من المغني.. لكن الحقيقة هو كان راقي وفي غاية الأدب واستأذني».

جدير بالذكر أن كليب أغنية محمد قماح الجديدة بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، تم تصويره في مدينة الشيخ زايد، وهو من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكي وإنتاج محمد قماح وباسم عبدالمنعم.

وتعود تفاصيل الأغنية عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن بطريقة كوميدية حيث يقول المطرب محمد قماح للفتاة في الفيديو كليب :"عاوزه حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي"، وتلك الفتاة تطلب منه أموالا كثيرا خلال أحداث الفيديو كليب ولكن يرد عليها بسخرية بجملته الشهيرة "أنا مش نجيب ساويرس".

وجاءت فكرة الأغنية أن زوجة المطرب محمد قماح تحتاج لمتطلبات كثيرة في حين أنه لن تسمح ظروفه المادية بتوفير متطلباتها ليرد عليها بجملة "هو إنتي فكراني نجيب ساويرس ولا إيه" وتلك الفكرة جاءت من ذلك المنطلق حيث قام باسم عبدالمنعم مدير أعمال محمد قماح باستدعاء الشاعر أحمد مرزوق لكتابة الأغنية.

حيث أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه، حيث قام بتوفير اللوكيشن الخاص بالتصوير الفيديو كليب وهو الراعي الرسمي للفيديو كليب.