اليوم عرض فيلم "التيه" لأمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض اليوم الفيلم البريطاني "التيه" بمهرجان القاهرة السينمائي ” للفنان أمير المصري والمخرج بن شاروك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وهذا العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة الـ 42.

وتدور أحداث الفيلم حول “عمــر” عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه.