فى ذكرى رحيله.. معلومات لا تعرفها عن كرم مطاوع

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع ، ومن اهم الافلام التى قدمها كرم مطاوع للسينما هى : انا والعذاب وهواك ، امرأة للاسف ، اثنين على الهوا ، دليل الاتهام ، لاتطفئ الشمس .

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وفى السطور التالية نرصد اهم المعلومات التي قد لا يعر فها الكثير عن الفنان الراحل مطاوع كرم ...

1- اسمه بالكامل كرم مصطفى محمود مطاوع

2- عمل مدرسا بالمعهد الوطنى للفنون الدرامية ببرج الكيفان فى الجزائر

3- اول زيجة له كانت من الايطالية مارجرجيت وانجب منها ولدين

4- قام باخراج عدد كبير من الاعمال المسرحية

5- توفى عام 1996 ، بعد صراع كبير مع مرض السرطان

6- اخر افلامه السنيمائية فيلم " المنسى " مع الفنان عادل امام و الفنانة يسرا

7- هو من قام باكتشاف الفنانة سعاد نصر