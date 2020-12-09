فيديو.. تسريب أحداث الحلقة 37 من مسلسل المؤسس عثمان.. فتح القلعة وشفاء جوكتوغ وصراع السيادة

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أحداث الحلقة 37 من مسلسل قيامة عثمان
طبقا للإعلانات الترويجية للحلقة 37 من مسلسل قيامة عثمان، سيتمكن عثمان من فتح قلعة كاراجا هيسار برفقة مقاتليه، فضلا عن شفاء جوكتوع رفيق عثمان من الإصابة بعد ظهوره في الإعلان الترويجي الأول، كما سيشتعل صراع السيادة في القبيلة بين سافجي وعثمان ودوندار من ناحية أخرى.
كما تشير توقعات أحداث الحلقة 37 من مسلسل قيامة عثمان إلى احتمالة وفاة سيد قبيلة كايي الغازي أرطغرل وحقيقة زواج عثمان من السيدة طارغون، واكتشاف أيجول وبالا لألاعيب طارغون، فضلا عن أحداث أخرى مثيرة يتنظرها عشاق المؤسس عثمان.
مشاهدة إعلان الحلقة 37 من المؤسس عثمان
كانت الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان، انتهت بدخول عثمان قلعة كولوجا هيسار برفقة زوجته ومقاتليه وبمساعدة بوران وجوكتوغ الذي أصيب بأكثرمن سهم من جنود القلعة وظن البعض أنه مات لكن ظهوره في الإعلان الترويجي للحلقة 37 حسم الجدل حول وفاته.
مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
تعرض قناة atv التركية بشكل حصري مسلسل قيامة عثمان بالإضافة إلى ان بعض المواقع الالكترونية مثل موقع النور ومواقع وصفحات أخرى على فيسبوك تقوم بعرض المسلسل بعد ساعات من عرضه على القناة التركية atv .
ويذاع المسلسل على الترد التالي: القمر الصناعي : نايل سات - التردد : 10796 - الاستقطاب : أفقي - معامل الترميز : 27500
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