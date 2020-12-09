كاظم الساهر يوافق على نشر كتاب يروي مسيرة حياته

أعلن حسين جبار شقيق الفنان كاظم الساهر موافقة القيصر على نشر كتاب يروي مسيرة شقيقه العائلية والفنية بعد عامين على إتمام كتابته.

وكتب جبار على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة».

وأضاف: «عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشرها في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة».

وطرح كاظم الساهر، أغنية جديدة بعنوان «عراقنا»، الشهر الماضي، من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

ويواصل كاظم الساهر، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد بعد أن طرح مؤخراً أغنية «آه وأهين»، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر وهي الأغنية الذى قرر أن يهديها لجمهوره العربي فى عيد الحب الماضي.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر «كتاب الحب»، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية.