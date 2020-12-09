تيم حسن يشارك بمسلسل ”انا” في رمضان

يستعد الفنان تيم حسن لتصوير مسلسله الجديد تحت عنوان «أنا» تأليف عبير شرارة، من إنتاج صادق الصباح، ويتولى إخراجه سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته كل من اللبنانية رزان جمال ورولا بقسماتي، وجوزيف بو نصار، ديامان بو عبود إيلي متري.
ومن المعروف أن آخر أعمال تيم كان الهيبة -العودة «بمشاركة فاليري ابو شقرا، ميرفا القاضي، منى واصف، رفيق على احمد، أحمد الزين، عبدالمجيد مجذوب وقرابة 40 ممثلا من الصف الاول في الدراما اللبنانية والسورية، من تأليف هوزان عكو وسيناريو وحوار باسم سلكا اخراج سامر برقاوي.
وقد تصدر في الآونة الأخيرة خبر انفصال تيم حسن الإعلامية المعروفة وفاء الكيلاني، حيث أصبحوا ترند جوجل.
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