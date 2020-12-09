قبل أيام من حفل زفافها.. عمرها 30 عاما.. معلومات عن الفنانة رنا سماحة

أشعلت الفنانة رنا سماحة مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا لها من ليلة الحنة مع خطيبها وصديقاتها قبل أيام من حفل زفافها.



وشاركت رنا سماحة عدة صور من الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "مش قادرة أوصفلك سعادتي باليوم ده ولمة أهلي واصحابي حواليا".

واضافت: "بجد شرفتوني ورفعتوا راسي بأحلى ديكور ولبس وحنه وتصوير وdj وكل حاجه في تنظيم اليوم، ربنا يفرحكم جميعًا ويبسطكم".

رنا سماحة بدأت انطلاقتها الفنية من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، ودرست في المعهد العالي للموسيقى العربية.



تبلغ رنا سماحة من العمر 30 عاما، فهي من مواليد 7 أبريل 1990، واحترفت عدة مجالات منها تقديم البرامج التلفزيونية وعملت كمذيعة لأول مرة أثناء مشاركتها في برنامج "أجمل سنين عمرنا" ثم انضمت إلى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".

وخاضت رنا تجربة التمثيل الأولى لها بعد اختيار المخرج سعيد حامد لها في مسلسل "أزمة نسب"، وعرض المسلسل في رمضان 2016.