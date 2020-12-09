"اسم الله".. مي كساب تشوق الجمهور بأغنية جديدة

شوقت الفنانة مي كساب متابعيها عن صدور أغنية جديدة لها تحمل اسم "اسم الله" قريبًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي كساب صورة بها شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير، مع وجود بنتين أخرتين أحداهما ترتدي لبس سوبرمان، و مكتوب أسم الأغنية " اسم الله " من الأعلى.

وعلقت مي كساب علي الصورة كاتبة : " حبايبي الحلوين جاهزين ؟ #إسمالله قريبًا ".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي :

جميله انتي ربنا يكرمك و يوفقك ديما - بالتوفيق يا روحي - صباح الفل عليكي.

واحتفلت الفنانة مي كساب، بعيد ميلادها الـ 39 و هي من مواليد 8 ديسمبر 1981 وتعد واحدة من أبرز الفنانات اللائى لهم بصمة في مجال الغناء الشعبى .

وتتميز مي كساب بمتابعة الأناقة والموضة المتعارف عليها لكل عام؛ حيث تميل إلى الاطلالات الغريبة غير التقليدية.

ونشرت مي كساب صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي كساب في الصورة من خلال احتفالها بعيد ميلادها رفقة زوجها المطرب اوكا.

يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.



