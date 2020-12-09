القصة الكاملة للمخرج المتهم بالتحرش بمهرجان القاهرة السينمائى.. تفاصيل

انتشرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار خبر اتهام المخرج المصرى لفيلم "عنها " الذى تم عرضه أمس بمهرجان القاهرة السنيمائى بالتحرش والاغتصاب.

أول رد من المخرج المتهم بالتحرش في مهرجان القاهرة السنيمائى

وبعد انتشار الخبر بشكل كبير وتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خرج المخرج المتهم بالتحرش إسلام عزازى عن صمته وقام بالرد من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك .

وكتب إسلام عزازي المخرج المتهم بالتحرش: " الشهادات اللي نشرت امبارح والنهاردة، وربط البعض اسمي بها، هي ممتلئة بعدم الصحة والافتراء.. ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة".

وأضاف: " أرجو من المجتمع الافتراضي توخي الحرص، ومعرفة أن الإدانة لكي تكون صحيحة تتطلب تقصي للحقائق من جميع الأطراف، وأن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام " .

بيان مهرجان القاهرة السنيمائى على واقعة المخرج المتحرش

كما اهتمت إدارة مهرجان القاهرة السنيمائى بما تردد من اخبار عن المخرج المتهم بالتحرش ، وقامت بإصدار بيان يؤكد خلاله احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.