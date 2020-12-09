القصة الكاملة للمخرج المتهم بالتحرش بمهرجان القاهرة السينمائى.. تفاصيل

أول رد من المخرج المتهم بالتحرش في مهرجان القاهرة السنيمائى
وبعد انتشار الخبر بشكل كبير وتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خرج المخرج المتهم بالتحرش إسلام عزازى عن صمته وقام بالرد من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك .
وكتب إسلام عزازي المخرج المتهم بالتحرش: " الشهادات اللي نشرت امبارح والنهاردة، وربط البعض اسمي بها، هي ممتلئة بعدم الصحة والافتراء.. ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة".
وأضاف: " أرجو من المجتمع الافتراضي توخي الحرص، ومعرفة أن الإدانة لكي تكون صحيحة تتطلب تقصي للحقائق من جميع الأطراف، وأن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام " .
بيان مهرجان القاهرة السنيمائى على واقعة المخرج المتحرش
كما اهتمت إدارة مهرجان القاهرة السنيمائى بما تردد من اخبار عن المخرج المتهم بالتحرش ، وقامت بإصدار بيان يؤكد خلاله احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.
وأوضح في بيانه، أنه تابع على مدار الساعات الماضية، باهتمام ، ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءًا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية، وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.
كما قامت إدارة المهرجان ، بإلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها"، والذى كان مقررًا أن يقام مساء اليوم الأربعاء؛ بعد عرضه ضمن المسابقة الدولية واتهام مخرجه بالتحرش .
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