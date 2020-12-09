بإطلالة صباحية.. أسما شريف منير بفستان رمادي

نشرت الفنانة أسما شريف منير صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

تظهر أسما شريف منير في الصور من أحد الكافيهات، مرتدية فستانا طويلا باللون الرمادي، مع طاقية باللون الكحلي، وشنطة باللون الأحمر، معتمدة على حذاء رياضي باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميك أب خفيفا، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها.

وتظهر أسما في إحدى الصور ممسكة بكوب من العصير باللون الأزرق، وعلقت على الصور قائلة: "فطار في باريس"، و ذلك لتشابه أجواء المقهى مع أجواء مدينة باريس.

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها كالآتي:

جمالو- بحبك – حلاتو – قمر.

أسما هي ممثلة وإعلامية مصرية، وهي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد.

تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري، نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه وتزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018.

شاركت أسما شريف منير والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل ولا عيد الأب، النهارده ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل وعشان كده دي فرصة احب فيها واقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4."

وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وأبدًا أبويا حبيبي، سندي وضهري، قاسي ولين، ديمًا في ضهري وتعب عمره كله عشاني انا واخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا ويخلينا في مستواي كويس وده كان ديمًا ضغطه في شغله، أحن وأطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي وحمقي، راجل محترم والناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك ويديك الصحة ومشوفش فيك حاجة وحشة أبدا".