إطلالة صباحية للقاء الخميسي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر لقاء الخميسي بإطلالة صباحية مرتدية بالطو طويلا باللونين الأبيض والأسود، مع تيشيرت باللون الأبيض من أسفله، وبنطلون جينز.

واعتمدت لقاء الخميسي علي ترك شعرها منسدلا، ونظارة شمس سوداء اللون، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء.

وعلقت على الصور قائلة: "صباح الهنا على أصدقائي، يوم رائع مليان إيجابية".

ورد عليها المتابعون كالآتي:

صباح الحب – حلو اوي الطقم دا – صباح الجمال

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب



"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، و الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وجيهان خليل، وعائشة بن أحمد، وطارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.



