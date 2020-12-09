حياة مليئة بالقسوة.. ماريا كاري تخطط لتحويل مذكراتها إلى فيلم سينمائي

كشفت النجمة العالمية ماريا كاري عن نيتها في تقديم فيلم سينمائي مستوحاة من مذاكرتها الشخصية، وذلك خلال ظهورها في حلقة خاصة مع الإعلامي جيمي فالون احتفالا بأجواء عيد الكريسماس.

وقالت ماريا كاري: "نحن نتحدث عن بعض الأشياء وانا اظن انه لابد من تقديم مذاكرتي في عمل فني وهذا هدفي دائما".

وأضافت النجمة الامريكية أنه الأهم هو كتابة المذاكرات أولا في كتاب ثم ترجمته على الشاشة.

ولأول مرة تحدثت النجمة العالمية ماريا كاري عن ذكريات طفولتها التي تحمل معاني كثيرة من القسوة والحرمان، حيث تعرضت للتعنيف وعاشت مع أسرتها حياة مأسوية ، في مذكرات تحمل اسم The .Meaning Of Mariah Carey

واعترفت ماريا كاري انها تعرضت لعنف المنزلي في مرحلة الطفولة قائلة: "عندما كانت طفلة تطورت لديّ الغرائز والحواس لكي أشعر متى سأتعرض للعنف".

وفي ذات مرة، لجأت ماريا كاري لصديق مقرب من اسرتها لكي تنقذ والدتها من يد شقيقها الذي كان يتعدي عليها بالضرب بشكل وحشي، لافتة الى ان اشقائها كانو يشعرون بالغيرة تجاهها لانها الوحيدة بينهم الشقراء.

وقالت النجمة الامريكية انها تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب والدها لانه ينتمي لذوي البشرة السمراء، بينما تعرضت للاعتداء الجنسي من زميلاتها في المدرسة.

وكشفت ماريا كاري ان شقيقتها الكبرى أليسون وضعتها في كثير من الأزمات، منها محاولة استخدامها في شبكة دعارة يقودها زوجها الذي يدعى جون، حيث كان عمرها 12 عامًا، مشيرة إلى أنه حاول الاعتداء عليها بمعرفة شقيقتها التي كانت تحاول تجنيد الفتيات من أجل القوادة.

وكتبت ماريا كاري: "لقد أحرقتني أليسون بعدة طرق ومرات أكثر مما يمكنني ان أحصيهم".

وعن زواجها من رجل اعمال يدعي Mottola عام 1993، أشارت ماريا كاري الى أنه كان يراقبها باستمرار ويضع كاميرات مراقبة في غرف النوم ولا يسمح لها بفعل أي شيء دون علمه.