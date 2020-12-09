بعد الهيبة- الرد".. تيم حسن يكشف أول صورة لشخصيته في مسلسله الجديد "أنا"

تيم حسن شوق الجمهور لمسلسله الجديد "أنا" والذي بدأ تصويره منذ أيام، بالتزامن مع الحلقات الأخيرة من الجزء الرابع من مسلسله "الهيبة" بعنوان "الهيبة- الرد".

تيم حسن يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "أنا"

وشوق الفنان تيم حسن الجمهور لمسلسله الجديد "أنا"، ونشر أول صورة لشخصيته بالعمل عبر حساباته بمواقع التواصل، وظهر تيم حسن بإطلالة جديدة ومختلفة تماماً عن إطلالاته في أعماله الأخيرة خاصة مسلسل "الهيبة"، وهو ما شوق الجمهور لمعرفة شكل شخصيته الجديدة وأحداث المسلسل الجديد، والذي بدأ تصويره منذ أيام.

تيم حسن يكشف تفاصيل مسلسل "أنا"

وكشف تيم حسن التفاصيل الأولى لمسلسله الجديد "أنا"، وأسماء الفنانات المشاركات معه في المسلسل وعلى رأسهن رزان جمال ورولا بقسماتي، وقال تعليقاً على الصورة:" أَنا..إنتاج صباح اخوان.. إخراج سامر البرقاوي.. تأليف عبير شرارة.. رزان جمال.. رولا بقسماتي.. القدير جوزيف بو نصار.. ديامان بو عبود.. ايلي متري"، وكشف مخرج المسلسل عن عرضه في 10 حلقات فقط، ولم يكشف موعد عرضه وطبيعة عرضه، والمتوقع ان يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

نهاية مشوقة لمسلسل "الهيبة – الرد"

وجاء إعلان تيم حسن على مسلسله الجديد "أنا" بالتزامن مع الحلقات الأخيرة من مسلسله "الهيبة- الرد"، والذي ينتهي بأحداث مشوقة في نهاية الجزء الرابع، تمهيداً لأحداث الجزء الخامس، والمتوقع تقديمه العام المقبل، وأعلن تيم حسن إنه سيكون الجزء الأخير من سلسلة مسلسل "الهيبة"، والذي يشارك به مجموعة من النجوم وعلى رأسهم عادل كرم وديما قندلفت وغيرهم.

وكشف منتج مسلسل "الهيبة" عن مفاجأة كبيرة باتفاقه أيضاً مع تيم حسن على تقديم فيلم سينمائي يلخص قصة وأحداث مسلسل "الهيبة" منذ بدايته، ولكنه لم يستقر على تفاصيل الفيلم بعد، والذي يرغب أن يكون في مستوى فني وتقني عالي بجانب المستوى الجماهيري المتوقع له، وتحدث صادق الصباح عن الصعوبات التي واجهوها بسبب التصوير في وقت كورونا، وعن عرضهم المسلسل لأول مرة خارج موسم رمضان وتوقع ان يحقق العمل نجاحاً رغم خروجه من الموسم.