فيديو الممثلة دارين البايض تعلق على ضجة خلعها الحجاب بعد 14 عام من ارتدائه

الممثلة دارين البايض أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلعها الحجاب بشكل مفاجيء بعد سنوات من شهرتها بالحجاب.

دارين البايض تثير الجدل بسبب خلعها الحجاب

وفاجأت الممثلة دارين البايض الجمهور اليوم بنشر صورة لها على انستقرام بدون حجاب، وهو ما اثار جدلاً كبيراً بين الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل، وتلقت انتقادات واسعة بالإضافة إلى اعجاب بإطلالتها الجديدة، وهو ما جعلها تنشر عدة فيديوهات لتوضيح أسبابها في خلع الحجاب والدفاع عن قرارها المفاجيء والمثير للجدل.

دارين البايض تكشف أسباب خلعها الحجاب

وقالت دراين البايض في الفيديو الذي نشرته على حسابها بسناب شات إنها إنها كانت محجبة منذ صغرها، ولم تفكر في خلع الحجاب بسبب خوفها من رد فعل المجتمع حولها ومن المحيطين بها، وكانت تهتم بما سيقوله الناس عنها، ولا تريد اتخاذ هذه الخطوة من أجل خوفها من أن يتحدث الناس عنها بأي شيء، ولكنها ظهرت مرة على الشاشة من خلال مسلسل "تكي" بدون حجاب، وتعتقد إن ما ترتديه يعتبر غطاء للرأس وليس حجاب بالشكل الصحيح، لذلك لا تريد أن تصبح منافقة واتخاذ أكثر من قرار وقررت ان تخلع الحجاب بعد ما يقارب 14 عام من ارتدائه.

وأضافت دارين البايض في تعليقها على الجدل المصاحب لقرارها بخلع الحجاب، إنها أصبحت الآن أكثر قوة ونضجاً لاتخاذ هذا القرار، وتابعت في تصريحات أخرى لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إنها لا تريد تبرير موقفها أو الحديث عن الحجاب ولكنها شرحت دوافعها فقط احترامها للمتابعين، وأكدت إنها لم تتوقع أن تحدث تلك الضجة ولا تريد الشهرة من خلال ذلك أو تحتل التريند مثلما اتهمها البعض، لأنه ليس بيديها ان يتحول هذا الموضوع إلى تريند.

دارين البايض تدافع عن نفسها بعد انتقادات خلعها الحجاب

وقالت دارين البايض إنها رفضت من قبل أعمالاً فنية اشترط عليها خلع الحجاب، وكانت ستحقق من خلالها شهرة كبيرة ولكنها لم تتنازل عن الحجاب في ذلك الوقت، وأضافت إنها تدافع فقط على حريتها الشخصية في اتخاذ ذلك القرار ولا تبرر لأحد أو تتحدث عن أمور أخرى، ووجهت الشكر لكل من دعمها في هذا القرار.

ويذكر أن دارين البايض ممثلة شابة وأحدى مشاهير السوشيال ميديا، وولدت في جدة من أم مغربية وأب لبناني، وشاركت في عدة أعمال تمثيلية أبرزها مسلسل "تكي" و مسلسل "سيلفي" و "شي رشات" وغيرها.