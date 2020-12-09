مي كساب تشوق الجمهور بأغنية جديدة.. ”اسم الله”

شوقت الفنانة مي كساب متابعيها عن صدور أغنية جديدة لها تحمل اسم "اسم الله" قريبًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". ونشرت مي كساب صورة بها شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير، مع وجود بنتين أخرتين أحداهما ترتدي لبس سوبرمان، و مكتوب أسم الأغنية " اسم الله " من الأعلى. وعلقت مي كساب علي الصورة كاتبة : " حبايبي الحلوين جاهزين ؟ #إسمالله قريبًا ". وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي : جميله انتي ربنا يكرمك و يوفقك ديما - بالتوفيق يا روحي - صباح الفل عليكي.

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