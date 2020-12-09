وفاة والد الفنانة داليا البحيرى

توفى منذ قليل المهندس محمود البحيرى. والد الفنانة داليا البحيرى ، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن. ونعى الفنان احمد فريد، والد الفنانة داليا البحيرى قائلا "البقاء لله .. توفى الى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء".

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