مهرجان القاهرة يعرض الفيلم المصري ع السلم.. اليوم

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثالثة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم المصري "ع السلم" للمخرجة نسرين الزيات في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 42.
الفيلم يعرض بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، ويتناول كيــف يمكــن للكامــيرا أن تســاعد المخرجــة الشــابة عــلى تكريــس المــاضي كذكــرى جميلــة ومعايشــة الحــاضر كلقطــة ملونــة والنظــر إلى المســتقبل دون خــوف مــن فقــدان جديــد؟ مــا بــين منــزل الأب الــذي يعــاد ترميمــه مــن أجــل إبقــاء رائحــة الزمــن القديــم في متنــاول الذاكــرة.
وبــين الخــوف عــلى رضــا الأم التــي تمثــل أطيــب مــا في الحــاضر الكئيــب، تقطــع المخرجــة رحلتهــا الداخليــة مــا بــين ســؤال وســؤال، مــا بــين زمــن وزمــن كلاهــما حــاضر ومؤكــد لا فــرار منــه، تبــدو الكامــيرا مثــل شــخص طيــب تســتقبله أسرتهــا وســط تفاصيلهــا البســيطة، تبــوح أمامــه بتواضــع وبــراءة.
وترصــد مــا هــو ســاكن، وتعيــد تمجيــد الراحــل الــذي ينتقــل معهــم مــن بيــت لبيــت لأنــه موشــوم في القلــب.
المهرجان تدارك خطأه الخاص بارتباك حجز التذاكر وخصص عرضا إضافيا لفيلم "ع السلم" للنقاد والصحفيين، وذلك في العاشرة من صباح اليوم بالمسرح الصغير فى دار الاوبرا.
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