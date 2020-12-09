رد عنيف من إيمان العاصي على مهاجميها بسبب حقوق المرأة.. اعرف الحكاية

ردت الفنانة ايمان العاصي على الهجوم الذي طالها من بعض متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب دعمها لحقوق المرأة بعد مشاركتها في مبادرة ميدفيست مصر لمناهضة العنف ضد امرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكتبت ايمان العاصي رسالة قالت فيها :"يعني الحقيقة في تعليقات كتيرة مرعبة وتخوف وتعصب ضد المرأة في العموم، الهدف من البوست مش عنصري ولا ضد الرجل تماما هو ضد العنف".

وأضافت ايمان العاصي :" اية المشكلة مش عارفة اني ابقى ضد العنف حملة اهم مخلوق مش فاهمة مضايقة بعض الناس لية".

نشرت ايمان العاصي صورة لها مرتدية ماسك اسود مكتوب عليه "مش عادي" وعلقت ايمان العاصي قائلة "مش مسموح المساس بأهم مخلوق في الوجود .. لولا المرأة لا توجد بشرية"#مش_عادي #not_ok #ciff42 ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي فريد من نوعه عن الصحة والأفلام، مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي و مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر".

يذكر أن إيمان العاصى اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.