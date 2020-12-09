دينا فؤاد: المخرجة منال الصيفى صنعت دراما مشوقة وحبكة مميزة بمسلسل جمال الحريم

يترقب الجمهور العربى خلال أيام قليلة عرض واحد من أهم المسلسلات الدرامية، والتى من المقرر أن تفتح الموسم الشتوى، وهو مسلسل "جمال الحريم" الذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.

وتظهر دينا فؤاد خلال أحداث المسلسل بشكل لافت وجذاب، ومميز عن شخصياتها السابقة، إذ بدت فى البرومو الأول للعمل بطبيعتها تارة، وفى شكل فتاة "ملبوسة" تارة أخرى، وظهر إبداعها فى تجسيد الشخصيتين، حيث يأخذ العمل الطابع المختلف فى فكرته وشكله ومضمونه، وأظهرت دينا من خلال البرومو قوة تماسكها وإلمامها بتفاصيل الشخصية، وامتلاكها طاقة تمثيلية رهيبة، وتعبيرها بإبداع فنى مذهل عن تفاصيل شخصياتها سواء وهى فتاة عادية تمارس حياتها، وأيضا وهى "ملبوسة" إذ تتحول عينيها وترتعش وتنقلب وتتحول من شخصية إلى أخرى بشكل مبهر ومختلف.

وأعربت دينا عن سعادتها بردود الأفعال الكثيرة والمتعددة التى تلقتها عقب نشر البرومو، خصوصا وأنه حاز على إعجاب الجميع، مؤكدة أن العمل سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روحا مختلفة، موضحة أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، تطلبت أن تظهر على الشاشة فى دور فتاة ملبوسة وأيضا فتاة عادية، مشيرة إلى أن ذلك تطلب منها مجهودا مضاعفا، وأضافت وجه القمر دينا فؤاد أن الشخصية مفاجأة بكل ما تحمل الكلمة معنى وتطلبت منها خضوعها لجلسات "ماكياج" طويلة وصعبة، ومعايشة للشخصية كي تتمكن من إتقان تجسيدها داخل أحداث المسلسل.

وأكدت دينا فؤاد أن أجواء المسلسل اتسمت بالحب والتعاون والتفاهم بين كل الأبطال والبطلات، مؤكدة أن العمل تحت قيادة مخرجة واعية تفهم الممثل وتحبه بحجم منال الصيفى شىء عظيم، وفى غاية الأهمية، وقالت إن المخرجة منال الصيفى بذلت مجهودا ضخما حتى يتثنى للمشاهد أن يرى عملا مختلفا شديد الجودة والمتعة الفنية، موضحة أن المخرجة نسجت عالما فريدا ومختلفا بإبداعها وتخيلها ومزجت الواقع بالأساطير بشكل مؤثر، وأشارت دينا فؤاد إلى أن العمل به مجهود كبير، ويمثل خطوة مهمة لكل الذين عملوا فيه، وللحق فإن المخرجة منال الصيفى تستطيع فى كل عمل لها أن تنوع وتفاجئ الناس بعمل جديد ومختلف تمامًا عما قبله، وفى مسلسل جمال الحريم وهبت الدراما روحًا جديدة تعتمد على الواقعية السحرية طوال الأحداث.

وتراهن على "جمال الحريم" باعتباره من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، حيث يدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت، وتتوقع أن يحصد الكثير من الإشادات وقت عرضه، وتؤكد أنها مفاجأة لجمهورها لن يتوقعها، خصوصا بعد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيتها، عقب نشر فيديو وصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بلوك الشخصية التي تجسدها، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض على شاشات قنوات المتحدة قريبا، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

كما يخوض النجم خالد سليم، تحديا خاصا فى مسلسل "جمال الحريم"، حيث يجسد شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات خلال أحداث المسلسل، ويدعى "يوسف" الثري الذي تربطه علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة نور اللبنانية، والتي تعمل مذيعة خلال الأحداث وتدعى "فريدة"، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب خلال الأحداث التى تدور فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وفى البرومو ظهر خالد سليم بشكل مميز، ولفت الانظار إلى أنه يقدم شخصية مختلفة بعيدة عن الأنماط التقليدية الأخرى، ليؤكد على موهبته التمثيلية، حيث اعتاد خالد سليم على التواجد الدرامى بشكل كبير، وحقق نجاحات فى الموسم الرمضانى وخارجه، وعن دوره فى جمال الحريم أكد خالد سليم أنه ينتظر رد فعل الجمهور على العمل الجديد وأنه سيقدم شخصية مختلفة بكل تحولاتها موضحا أن المسلسل نفسه مختلف تمامًا وبه قصص ستخطف الجمهور وهناك تحولات عديدة سيلاحظها الجمهور مع مشاهدته للعمل خلال عرضه على الشاشات، متمنيا أن ينال المسلسل اعجاب متابعيه فى مصر والوطن العربى، خصوصا وأنه بذل مجهودا كبيرا فى هذا العمل نظرا لطبيعة المسلسل المختلفة عن كل ما قدمه من قبل.

وتقدم النجمة اللبنانية نور دورا مختلفا وجديدا عليها، فى مسلسل "جمال الحريم"، إذ تتطلب شخصيتها تحولات كبيرة، وانفعالات خاصة، حيث تجسد خلال الأحداث دور «مذيعة» تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، وهو ما يضعها فى تحد صعب لخروج امكانياتها التمثيلية، وخلال البرومو ظهرت فى أكثر من مشهد مفزع يدلل على معاناتها مع العالم السفلى ومواجهته، وبدت على البوستر الدعائى خائفة ومضطربة بشكل كبير وخلفها يدان يحاولان الامساك بها فى إشارة الى أن العمل يدور فى إطار من الرعب والتشويق، ويبدو أن نور استعدت جيدا للشخصية فمن أول وهلة فى البرومو نجد تمثيلها مختلفا عما قدمته سابقا، وأدائها متوازن مع الأحداث التى تأخذ حيز الإثارة بشكل كبير.