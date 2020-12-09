عرض عالمي أول للفيلم اللبناني عالم التليفزيون في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشهد الفيلم اللبناني "عالم التليفزيون" TV Society عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك ضمن قسم العروض الخاصة، وهو من إخراج روبير كريمونا، تأليف وبطولة فؤاد يمّين، إلى جانب النجمة رزان جمال التي نالت شهرة واسعة مؤخرًا بعد بطولتها لمسلسل "ما وراء الطبيعة" على منصة نتفليكس، وبيتي توتل.

ويتبع العرض ندوة نقاشية مع المخرج والممثلين الذين يحضر منهم فؤاد يمين، وبيتي توتل، وليا كريمونا.

العرض الأول للفيلم يُقام اليوم، الأربعاء 9 ديسمبر، الساعة 9 مساءً في المسرح الكبير بـدار الأوبرا المصرية، ويُعاد في اليوم التالي الساعة 1 ونصف ظهرًا في سينما أوديون.

الفيلم يتناول قصة عرض النسخة العربية من برنامج مواعدة عالمي يثير موجة من الغضب والاستنكار بسبب فكرته التي تقوم على اختيار مجموعة من النساء رجلًا من بين المتنافسين يرغبنّ بالارتباط به، وهو ما يجعل مقدّم البرنامج عدوًا في نظر الشعب. ويروي الفيلم مقدم البرنامج نفسه فؤاد يمين.

"عالم التليفزيون TV Society" هو رحلة لاكتشاف الذات وسعي المرء لإيجاد دور يلعبه في المجتمع على الرغم من كل التحديات.

الفيلم من إنتاج شركة كبريت برودكشنز وتتولى شركة MAD Solutions مهام التسويق للفيلم وتوزيعه في كل أنحاء مصر.