نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هديل حسن لـ"الفجر الفني" :"سعيدة بعرض "الحد الساعة خمسة" في مهرجان القاهرة.. وأتمنى تقديم شخصيات شريرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *كاستينج الحد الساعة خمسة كان مسلي وأسئلته غير تقليدية..ووالدتي كانت رافضة عملي بمجال الفن

*اتجاهل الانتقادات السيئة..وأُدِينْ بالفضل للمخرجة نادين خان

فنانة شابة نجحت في خطف الأنظار إليها بعد ظهورها على الشاشة لأول مرة من خلال مسلسل "سابع جار"، الذي كان بداية دخولها لمجال الفن، والذي فتح الطريق أمامها للمشاركة في العديد من الأعمال كما أنها لفتت الأنظار إليها بعد مشاركتها في فيلم "الحد الساعة خمسة" الذي يُعرض حاليًا في ال دورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. إنها الفنانة هديل حسن.

والتقي "الفجر الفني" بالفنانة هديل حسن في حوار خاص، كشفت خلاله عن كيفية مشاركتها في "الحد الساعة خمسة"، وعن بدايتها الفنية، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "الحد الساعة خمسة"؟

الحقيقة الكاستينج كان مسلي جدًا، فلم يقوموا بطلب صورتي الشخصية أو عمري أو طولي، كان عبارة عن مجموعة أسئلة لذيذة وغير تقليدية، فلذلك تحمست وقمت بالتقديم في ذلك الفيلم.

*ماذا عن شعورك بعرض الفيلم في مهرجان مثل القاهرة السينمائي؟

بعيدًا عن إني بطلة من الأبطال، ففكرة إن اشتغلت في فيلم والفيلم مشارك في المسابقة الرسمية لأكبر مهرجان في البلد وأكبر مهرجان في الوطن العربي فذلك شئ عظيم وتأثيره ذلك علي حاليًا غير مفهوم أوي لكنني متحمسة وسعيدة جدًا.

*وما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟

هناك شيئين، في البداية أرسله لي مشهد لكي أقوم بتقديمه وقت اختباري، وأخبروني أنه سيكون هناك مزج بين الاسئلة الشخصية والمشهد، فعندما ذهبت وجدت أن الأسئلة الموجودة خارج المشهد غريبة جدًا فمثلاً طلبوا مني أن اقوم بالرقص، وعندما وصلنا للمونولج الأخير التي تقوله الشخصية في الفيلم هو مونولوج طويل جدًا واتصور في لقطة واحدة، وكان صعب ان احفظ كل ذلك، والكلام كان غير مرتبط ببعضه فكنت انتقل من حالة إلى حالة في وان شوت مش بالكت نصور ده لوحده وده لوحده، وأنا خضعت لبروفات كثيرة مع الأستاذ شريف البنداري لإنه كان مُصر إن يتم عمل البروفات مرتين في الأسبوع والتحسن كان واضحًا، فمازلت محتفظة بأول تسجيل صوتي لي أثناء تحضيري لذلك المشهد، وما رأيته خلال مشاهدتي للفيلم أول أمس وجدت أن الفرق بينهما مالفرق بين السما والعمل.

*ماذا عن بدايتك الفنية وهل واجهتي اعتراض من أسرتك على العمل في مجال الفن؟

طول عمري وأنا ليا علاقة بالفنون، فأنا خريجة معهد سينما قسم رسوم متحركة، وأول عمل لي في التمثيل كان مسلسل "سابع جار" الذي جاء لي بعدما رشحتني المخرجة نادين خان التي أدين لها بالفضل لأنها من قامت بترشيحي لصناع المسلسل، وفي الحقيقة والدي ووالدتي بيدعموني دائمًا في كل شئ، ولكن في البداية والدتي كانت رافضة دخولي لذلك المجال لخوفها الشديد علي.

*كيف تتعاملين مع الانتقادات السيئة التي قد تواجهك؟

أقوم بالتجاهل، فلا اشغل نفسي بالرد على التعليقات أو الانتقادات السيئة؛ لإن لو فضلت مركزة معاها هتعب، وأنا مدركة تمامًا أن الجميع لن يجتمعوا علي، فالذي استطيع فعله هو البعد عن الأشياء التي قد تجعلني أشعر بالحزن.

*هل هناك شخصية معينة تريدين تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم شخصيات شريرة.

