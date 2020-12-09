بكلمات رقيقة.. رامي جمال يتغزل في زوجته

نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة بصحبة زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة " تويتر ".

وتغزل رامي جمال في زوجته بكلمات رقيقة معلقا : " زوجه و اخت و الف صديق ".

و يظهر رامي جمال فى الصورة ببدلة سوداء أنيقة، جالسا بجانب زوجته ناريمان، التي أعتمدت علي فستان بنفس اللون تاركة شعرها منسدلا علي كتفها.

و ردت ناريمان زوجة رامي جمال علي التغريدة قائلة : " ربنا يخليك ليا حبيبي ويارب دايما جمبى ومحقق كل اللى تتمناه وتستاهله ".

وأعلن رامي جمال عن انتهاء تعاقده مع شركة " نجوم ريكوردز " بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر".

النجم رامى جمال قدم العديد من الأغانى الفردية و الألبومات الناجحة، حيث قدم أول ألبوماته الغنائية "ما ليش دعوة بحد" منذ حوالى 9 سنوات وحقق نجاحا كبيرا، و بعدها قدم ألبومات أخرى من ضمنها "فترة مش سهلة" و"ملناش إلا بعض" و"ليالينا" وآخرها ألبوم "أنا لوحدى".

وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، و الذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند.

وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.

أغنية " سقف " من كلمات مصطفى حسين و ألحان بلال سرور و توزيع توما و الأغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد " انا لوحدى ".