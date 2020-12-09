ليلى علوي تكشف لـ دوت الخليج عن وزنها بعد كورونا.. فيديو

اشادت الفنانة ليلى علوى ، بـ الفيلم المصرى " عنها " المشارك فى مسابقة مهرجان القاهرة السنيمائى، مشيرة إلى أن هناك اهتماما دائما من جانب صناع السينما بابراز المشاكل الانسانيه وليس قضية المرأة فقط .

وكشفت ليلى علوى فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج " عن سبب مشاركتها وظهورها بجميع المهرجانات ، كما تحدثت عن خسارة وزنها فى فترة كورونا .

كانت الفنانة ليلى علوى، حضرت عرض الفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى فى اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42 بدار الأوبرا المصرية، كما حضر العرض جميع صناع الفيلم. وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التى تفقد زوجها الأربعينى الذى تعشقه فى القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسى والحراك الشعبى لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر. فيلم "عنها" من بطولة، ندى الشاذلى، فدوى عابد، صلاح فهمى، وأحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، وإخراج وسيناريو اسلام العزازى. وظهرت الفنانة ليلى علوي على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، وتميز الفستان بقصة الشراشيب من أسفل. واعتمدت ليلى ماكياج قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.

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